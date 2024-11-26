Средняя стоимость ипотеки превысила 30%

Минимальный порог стоимости ипотеки вырос на 1,3 п.п. за месяц — до 27,5%, следует из данных на сайтах банков. У половины участников рынка из топ-10 показатель начинается от 28%. При этом верхняя граница полной стоимости кредита (ПСК) сейчас в среднем составляет 33,4%.
Уровень ипотечных ставок в 30% — по сути заградительный, констатировал экономист Андрей Бархота. По его словам, за последние три года размер ежемесячного платежа с учетом роста ключевой и удорожания жилья вырос примерно в четыре раза. Из-за этого новая недвижимость недоступна для заемщиков со средним доходом.
Переплата по ипотечному кредиту на сумму 10 млн рублей (с учетом первоначального взноса в 2 млн) на срок 25 лет с ПСК 30% составит 65 млн рублей. То есть итоговая сумма (долг плюс проценты), которую выплатит заемщик, будет превышать стоимость жилья в 7,5 раза.
Сейчас рынок ипотеки заморожен непосильными ставками по рыночным программам, констатировал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Отрасль поддерживают лишь льготные программы, на которые приходится значительная часть выдач — но банки снова столкнулись с дефицитом лимитов по ним, добавил он. При этом перспективы поддержки из бюджета неочевидны, ведь для Минфина затруднительно субсидировать льготные ставки при ключевой в 21%.