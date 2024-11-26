С россиян запланировали взыскать без суда более ₽22 млрд налоговых долгов

Введение порядка внесудебного взыскания обязательных платежей и штрафных санкций с физических лиц позволит обеспечить рост поступлений в консолидированные бюджеты регионов на 22,5 млрд руб. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту Минфина «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса и статьи 12 и 30 Федерального закона “Об исполнительном производстве” (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Документ был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 25 ноября, сообщил РБК источник в кабмине.
Основную сумму задолженности, в отношении которой будет действовать внесудебный порядок взыскания, составляют обязательства по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), зачисляемые в консолидированные бюджеты регионов, пояснили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Впервые с инициативой ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов граждан Минфин вышел в июне 2025 года, писал РБК. Позже текст законопроекта был доработан с учетом общественного обсуждения. Предполагается, что новый порядок позволит «существенно разгрузить суды» и снизить «избыточные судебные издержки» граждан, указано в пояснительной записке к документу. Его вступление в силу запланировано с 1 ноября 2025 года.
Дата вступления изменений в силу обусловлена переходом на новый порядок администрирования долга с учетом срока уплаты имущественных налогов физлицами (до 1 декабря в 2025 году), пояснили в ФНС. Кроме того, она позволит проинформировать налогоплательщиков в переходный период об имеющейся задолженности и новом порядке ее взыскания — граждане смогут ознакомиться с налоговыми обязательствами и в случае необходимости заявить несогласие с ними, указали в ведомстве.
РБК направил запросы в Минфин и аппарат правительства.
Почему потребовалось менять порядок
По сведениям Судебного департамента при Верховном суде мировыми судьями в период с 2016 по 2023 год ежегодно выносилось до 6 млн судебных приказов по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций, указано в пояснительной записке к законопроекту. Чтобы его отменить, должнику достаточно направить судье «немотивированные возражения относительно его исполнения», однако ежегодно отменялось не более 5% таких приказов. При этом по итогам судебных разбирательств и так взыскивается 99,98% сумм «ввиду установления достоверности и доказанности налоговых обязательств», говорится в сопроводительных материалах.
«Указанное свидетельствует о том, что предъявляемые в суды требования о взыскании обязательных платежей и санкций, как правило, являются бесспорными», — указано в пояснительной записке.
При отсутствии споров деятельность судов фактически «утрачивает свой смысл» и сводится к «констатации наличия задолженности и санкционированию принудительного исполнения», приводят аргументацию авторы инициативы. Поэтому целесообразно введение внесудебного порядка взыскания налоговых долгов с физлиц в случае, когда требования налоговых органов являются бесспорными — при сохранении судебного контроля в спорных ситуациях (его применение будет ограничено «незначительной долей долгов, которые находятся на различных стадиях оспаривания»). Аналогичный подход сегодня действует в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.
Среди эффектов от нововведения в материалах к законопроекту выделяются следующие:
- Сокращение временных и финансовых издержек судебной системы.
По экспертным оценкам, ожидается снижение числа заявлений о взыскании задолженности в судебные органы в 4,6 раза за первый год действия нового порядка, указано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Кроме того, снизятся почтовые и временные затраты органов власти — сейчас в суды направляется в среднем 6 млн заявлений о взыскании налоговых платежей, а средняя продолжительность взыскания задолженности составляет 12 месяцев.
- Исключение избыточных судебных издержек граждан.
В результате отказа от судебной процедуры россиянам не придется платить госпошлину и исполнительский сбор, которые увеличивают основной долг. При средней сумме иска в 30 тыс. руб. издержки составляют 43% от него, следует из финансово-экономического обоснования.
- Рост доходов региональных бюджетов.
Экономический эффект от реализации законопроекта позволит «одновременно снизить задолженность [граждан] на 22,5 млрд руб. и обеспечить рост поступлений в консолидированные бюджеты субъектов на 22,5 млрд руб.», говорится в документе. Параллельно имплементация новелл потребует дополнительных расходов федерального бюджета — 0,9 млрд руб. на доработку специализированной системы ФНС и 1,21 млрд — на почтовые расходы, «необходимые для информирования граждан о задолженности в переходный период в целях исключения конфликтных ситуаций».
Раньше требования налоговой к физлицам зачастую были спорными: требования уплаты транспортного налога в отношении снятых с учета или угнанных транспортных средств, путаница с размером налога на имущество
Механизм внесудебного взыскания
По действующему законодательству, взыскание налоговой задолженности с физического лица, которое не является ИП, происходит исключительно в судебном порядке (а именно, на основании судебного приказа). Перед тем как обратиться в суд, налоговые органы обязаны направить должнику несколько документов о налоговых обязательствах и задолженности.
Законопроект меняет этот порядок. Согласно ему, в случае, если налогоплательщик не уплатил обязательные платежи в установленный срок, налоговые органы будут иметь право самостоятельно принимать решение о взыскании задолженности — в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета налогоплательщика (ЕНС). Принять такое решение налоговая должна будет в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности (при превышении этого срока решение признается недействительным и исполнению не подлежит).
При этом в законопроекте указано, что обращение взыскания (в виде поручению банку на перечисление налоговой задолженности) не будет распространяться, например, на различные виды компенсаций (например, возмещение вреда здоровью, в связи с потерей кормильца, уходом за нетрудоспособными гражданами
Предполагается, что решение о взыскании будет направляться гражданам через личный кабинет налогоплательщика или через портал «Госуслуги». При невозможности применения этих способов — по почте заказным письмом. По-прежнему взыскание будет производиться последовательно: сначала — в отношении денежных средств в банке, цифровых рублей и наличных, во вторую очередь — в отношении имущества (за исключением предназначенного для личного пользования). Если через банк невозможно осуществить погашение всей задолженности, налоговый орган подключает судебного пристава-исполнителя.
Внесудебный порядок будет действовать в части долгов по налогам, исчисляемых физическим лицом самостоятельно — при подаче налоговых деклараций или применении режима самозанятости, следует из материалов к законопроекту. Самостоятельно россияне платят, в частности, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физлиц, причем долги по ним возникают часто, говорили РБК эксперты. Распространится внесудебный порядок и на НДФЛ — например, в части налога на доход с процентов по вкладам, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Если задолженность начислена налоговой на основании уведомления или решения о привлечении к ответственности, внесудебный порядок может быть применен только при отсутствии возражений физического лица, то есть отсутствии спора, подчеркивается в пояснительной записке.
Гарантии налогоплательщикам
В законопроекте перечислен ряд ситуаций, при которых для расчета совокупной обязанности в рамках ЕНС не будут учитываться отдельные спорные суммы до принятия окончательного решения по ним. Это «является важной гарантией прав налогоплательщиков», указано в пояснительной записке. В частности, речь идет о задолженности, по которой налогоплательщик подал жалобу в налоговый орган или апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган.
А если физическое лицо получает отказ от налогового органа и повторно выражает несогласие с суммой обязанности, взыскание таких сумм будет происходить только в судебном порядке, следует из материалов к законопроекту.
Кроме того, принимая во внимание «особый правовой статус» налогоплательщиков-физлиц, законопроект «не предусматривает возможности приостановления операций по счетам таких налогоплательщиков», говорится в пояснительной записке.
Рудимент советских времен
Исключительно судебный порядок взыскания — это рудимент, оставшийся с советских времен, сегодня он морально устарел, считает Зарипов. После того, как была отлажена система начисления налогов, действия законодателей по ускорению процесса сбора добровольно неуплаченных налогов выглядят понятными, указывает Степанов. Кроме того, налоги физлиц составляют существенную часть региональных и местных бюджетов, и длительная процедура их взыскания снижает возможности региональных и местных властей, констатирует Зарипов.
Предлагаемый законопроектом механизм внесудебного взыскания Зарипов оценивает как сбалансированный. «К тому же новый порядок не лишает физлиц права оспорить законность начисления сумм и после их фактического взыскания, например, путем подачи заявления в налоговую о возврате излишне взысканных налогов и обжалования отказа в административном или судебном порядке», — говорит он.
В то же время, по словам Зарипова, для повышения правовых гарантий граждан стоило бы закрепить в Налоговом кодексе, что налоговый орган при направлении решения по итогам проверки, требования об уплате, решения о взыскании и других документах о взыскании обязан разъяснить в них, что, если налогоплательщик подаст жалобу или уведомление о несогласии, взыскание будет производиться в судебном порядке. В разъяснении целесообразно указать порядок обжалования, срок подачи жалобы и требования к ней, указывает эксперт.