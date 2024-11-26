С россиян запланировали взыскать без суда более ₽22 млрд налоговых долгов

Внесудебный порядок будет действовать в части долгов по налогам, исчисляемых физическим лицом самостоятельно — при подаче налоговых деклараций или применении режима самозанятости, следует из материалов к законопроекту. Самостоятельно россияне платят, в частности, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физлиц, причем долги по ним возникают часто, говорили РБК эксперты. Распространится внесудебный порядок и на НДФЛ — например, в части налога на доход с процентов по вкладам, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Если задолженность начислена налоговой на основании уведомления или решения о привлечении к ответственности, внесудебный порядок может быть применен только при отсутствии возражений физического лица, то есть отсутствии спора, подчеркивается в пояснительной записке.