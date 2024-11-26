Рынок акций, цены на нефть и золото, курс рубля, бумаги Ozon: дайджест

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также считает, что давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать фактор геополитики, несущий высокие риски. О том, что геополитический риск является большим, а рынок в целом существенно недооцененным, говорит падение индекса РТС к 760 пунктам — впервые с начала 2016 года, отмечает Бабин. «То есть даже в момент сильнейших распродаж в период острой фазы мирового кризиса 2020 года, вызванного эпидемией коронавируса, наш рынок не был настолько дешевым. На том минимуме индекс РТС удержался от пробоя 800 пунктов», — говорит аналитик.