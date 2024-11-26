Рынок акций, цены на нефть и золото, курс рубля, бумаги Ozon: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 25 ноября индекс Мосбиржи обвалился на 1,95%, до 2530,69 пункта. За прошедшую неделю бенчмарк потерял 5,77%, что стало самым большим недельным падением с середины августа.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, упал сильнее — на 2,45%, до 2517,76 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии опустился на 3,1%, до 768,11 пункта.
Акции «Русала» отреагировали на решение компании сократить производство алюминия. Расписки Ozon упали после сообщения о том, что собрание акционеров рассмотрит вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Россию. Бумаги отразили риски навеса при редомициляции.
Рост показала всего одна бумага — привилегированные акции «Сургутнефтегаза», прибавив 1,34%. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» отмечали, что на рынке складываются благоприятные факторы для чистой прибыли компании — ослабление курса рубля и продолжающийся рост процентных ставок.
Старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов говорит, что падение российского рынка акций происходит на фоне сохраняющейся напряженности из-за геополитики, ослабления рубля и снижения цен на нефть. Он отмечает, что индекс Мосбиржи вплотную подошел к уровню поддержки 2500 пунктов. По его мнению, сегодня велика вероятность обновить минимум, поскольку негативные настроения сохраняются.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также считает, что давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать фактор геополитики, несущий высокие риски. О том, что геополитический риск является большим, а рынок в целом существенно недооцененным, говорит падение индекса РТС к 760 пунктам — впервые с начала 2016 года, отмечает Бабин. «То есть даже в момент сильнейших распродаж в период острой фазы мирового кризиса 2020 года, вызванного эпидемией коронавируса, наш рынок не был настолько дешевым. На том минимуме индекс РТС удержался от пробоя 800 пунктов», — говорит аналитик.
Бабин полагает, что важный психологически уровень индекса Мосбиржи находится на отметке 2500 пункта. По мнению аналитика, в этом районе будет попытка приостановить снижение.
По словам аналитик ФГ «Финам» Игната Иванова, поддержкой выступает уровень 2513 пунктов. По его мнению, на фоне обвального падения не исключено, что бенчмарк опустится ниже 2500 пунктов.
Цены на нефть и золото
Цены на нефть Brent потеряли 2,87% по итогам торгов 25 ноября, опустившись до $73,01 за баррель (январский контракт). В течение дня падение котировок достигало 3,1%, до $72,84 за баррель.
Аналогичную динамику на вчерашних торгах показало золото. Стоимость декабрьского контракта на драгметалл по итогам торгов обвалилась на 3,45%, до $2618,5 за унцию.
Нисходящий импульс на рынке нефти был вызван информацией о приближении Израиля и ливанской группировки Хезболла к соглашению о прекращении огня. Это также уменьшило геополитическую премию в ценах драгоценных металлов, которые тоже серьезно просели, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Дополнительным негативом для цен на нефть и золото также стала угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для Мексики, Канады и Китая. По данным CNBC, Трамп намерен повысить пошлины на товары, ввозимые в США дополнительно на 10%, а также ввести 25%-ные пошлины на на все товары из Мексики и Канады.
Новость подтолкнула вверх курс доллара, что, в свою очередь, оказало давление на нефть и драгметаллы.
Утром 26 ноября торги на рынках нефти и золота начались резким снижением. Стоимость январского фьючерса на Brent упала на 0,42%, до $72,7 за баррель, однако затем отскочила, поднявшись немного выше уровня закрытия понедельника. На 7:39 мск сорт Brent торговался на уровне $73,29 за баррель.
Золото в начале сессии подешевело до $2605,3 за унцию, однако затем отскочило до $2628.
Акции Ozon
Расписки Ozon обвалились на 8,97% по итогам торгов понедельника, до ₽2801,5 за бумагу. На минимуме дня падение достигало 11,83%, до ₽2713,5 за бумагу.
Котировки Ozon ускорили снижение вечером, после того, как компания объявила о созыве годового собрания акционеров, которое состоится 27 декабря. На его рассмотрение вынесен вопрос о регистрации Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).
«Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок», — полагает.аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
Кроме того, в мае аналитики «БКС Мир Инвестиций» указывали, что в зависимости от схемы «переезда» «может быть временный навес предложения бумаг, которые сейчас находятся в зарубежной инфраструктуре».
Ozon также сообщил, что по завершении редомициляции планирует выпустить обыкновенные акции для программы мотивации сотрудников компании.
Российская валюта
Рубль ускорил снижение на торгах в понедельник — по итогам сессии юань укрепился по отношению к российской валюте на 2,16%, до ₽14,3805. На максимуме пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽14,4495.
Основным фактором ослабления рубля остается внешнеторговый, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций, неблагоприятной геополитической обстановки, а также подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат. Вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности это подстегивает импорт.
«Импорт может дорожать из-за роста издержек по обходу санкций, но по-прежнему будет осуществляться, то есть может сезонно расти в объеме, что негативно для рубля», — также отметили аналитики проекта «Мои Инвестиции».
Внешнеторговый фактор усугубляется введением американских санкций против Газпромбанка, который обслуживал существенную часть сырьевого экспорта России, добавил Дмитрий Бабин. Кроме того, давление на курс рубля оказывает завершение налогового периода экспортеров.
Аналитики «Мои Инвестиции» повысили цель по паре CNY/RUB с ₽14,5 до ₽15. «По опыту ослабление курса рубля будет продолжаться до тех пор, пока не будут предприняты явные меры для его поддержки», — считают эксперты.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на динамику рубля сильно влияет эмоциональная составляющая. При этом базовые факторы позитивны для российской валюты — торговый баланс профицитный, сальдо экспорта и импорта растет, для сведения бюджета текущий курс инвалют уже в переизбытке.
«Поэтому сильная девальвация рубля носит, скорее, технологический характер на фоне барьеров перетока ликвидности и нарушений механизмов расчетов за экспорт/импорт, а это все временно», — подвел итог Михаил Зельцер. По его мнению, на фоне текущей перекупленности валюты, техническая коррекция на рынке неизбежна.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:25 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽103,49, продать — по ₽103,21;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,3.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,18, продать — по ₽108,02;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽108,19, продать — по ₽107,53.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,75, продать — по ₽13,9;
- Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,65, продать — по ₽14,31.
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США: продажи новых домов в октябре — 18:00 мск.
США: публикация протоколов заседания ФРС — 22:00 мск.
США: недельные запасы сырой нефти по данным API — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2530,69 (-1,95%).
Индекс РТС: 768,11 (-3,1%).
S&P 500: 5987,40 (+0,3%).
Dow Jones Industrial Average: 44 736,57 (+0,99%).
NASDAQ Composite: 19 054,84 (+0,27%).