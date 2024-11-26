Отмена «всё включено» в отелях Турции приведет к оттоку российских туристов

«Принципиально важным является направление туристического спроса. Если спрос туристов, приезжающих в Турцию, ориентирован на “всё включено”, то отмена этой практики чревата перетоком туристов из Турции в другие страны, если смотреть в целом», — считает дипломат.
По его словам, вместо того чтобы отменять эту практику, можно увеличить доходы небольших отелей и базарных торговцев с помощью налогового регулирования.
Отказ от системы «всё включено» в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Система «всё включено» в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице «без алкоголя».
«Родина» — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.