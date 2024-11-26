Объем рынка больших языковых моделей в России оценили в 35 млрд руб

В MTS AI среди проблем развития рынка также называют нехватку данных, ведь эффективность обучения нейросети напрямую зависит от объема доступной ей информации. Чем сложнее модель, тем больше данных требуется для ее качественного обучения. «Представьте, что мы уже использовали все данные из интернета для обучения модели. Что делать дальше, чтобы создать еще более умную модель? Сегодня многие тексты в интернете тоже создаются нейросетями, но обучение на таких данных делает модель похожей на предыдущую», — объяснил представитель MTS AI. По его словам, разработчики ищут новые подходы, например обучают нейросети на основе видео, аудио или изображений, но эффективность этих методов пока остается под вопросом. «Чтобы модели были умнее, требуются данные, созданные людьми, а не нейросетями. Вопрос в том, где найти такие данные», — указал он.