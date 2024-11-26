Найти управу: спрос на топ-менеджеров увеличился за три года почти вдвое

Начальников производства, руководителей филиалов компаний, коммерческих директоров и других представителей менеджмента остро не хватает в России. Как сообщили «Известиям» в сервисах по поиску персонала, за три года потребность в управленцах выросла почти в два раза. Больше всего подобных вакансий сейчас в сферах промышленности, ритейле, строительстве, туризме, общественном питании и сервисном обслуживании. И просто зарплатным предложением ценного сотрудника из других компаний сегодня не перетянуть, констатируют представители различных отраслей. Теперь для «хантинга» составляются индивидуальные предложения.
Где не хватает начальников
Больше всего вакансий руководителей сейчас открыто в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, сообщили «Известиям» в сервисе по поиску работы Superjob. И, как сообщили в компании по подбору персонала hh.ru, динамика роста спроса на топ-менеджеров за последние три года внушительна: по сравнению с 2021 годом запрос на эти позиции вырос в 1,8 раза.
— Традиционно сфера высшего менеджмента считается самой высококонкурентной за рабочие места. Сейчас в среднем на одну вакансию топа приходится свыше 30 активных резюме, что на пять пунктов выше, чем в прошлом году. Наименьшее значение и определенный дефицит наблюдается лишь среди начальников производств — 12 активных резюме на одну вакансию, — сообщили в пресс-службе hh.ru.
По данным Superjob, особенно востребованы руководители в сфере ритейла — здесь больше всего вакансий. Кроме того, активно ищут менеджмент в промышленности, строительстве и проектировании, туризме, ремонте и сервисном обслуживании.
— Количество вакансий для руководителей за год выросло на 11%, количество резюме — на 21%, — сообщили в компании. — Однако прирост числа резюме не покрывает потребности рынка в руководящих кадрах. Грамотных управленцев по-прежнему не хватает.
С помощью сервиса hh.ru в этом году топ-менеджеров также искали чаще всего в сфере розничной торговли, информационных технологий, услуг для бизнеса, строительства и производства товаров народного потребления.
— В каждой из них в течение года было открыто 8−13 тыс. вакансий для высших управленцев, — рассказали в компании. — На треть, по сравнению с прошлым годом, нарастили объем вакансий для топов сферы гостеприимства и общепита, компании, управляющие многопрофильными активами, и нефтегазовые предприятия.
В разрезе ролей управленцев в этом году самый высокий спрос отмечается на начальников производства (36,1 тыс. вакансий по стране, плюс 11% к 2023 году) и руководителей филиалов компаний (12,8 тыс. вакансий, плюс 27%). Прирост в 13% фиксируется по группе коммерческих директоров, директоров по персоналу, руководителей отделов персонала, логистики, маркетинга и рекламы и PR. Их примерно 8−9 тыс. на каждую из таких позиций.
По данным сервиса «Авито Работа», в третьем квартале 2024 года на 82% увеличилась, в частности, востребованность директоров магазинов, управляющих ресторанами и салонами красоты, а также других сотрудников из подобного сегмента руководителей.
— Такой рост связан с развитием и расширением сетевого бизнеса в России, а также открытием новых отечественных брендов. Многим компаниям требуются опытные и квалифицированные специалисты, которые помогут дальнейшему росту числа клиентов и выручки организаций в конкурентной среде, — сказал директор по развитию сервиса Роман Губанов.
Как ищут управленцев
Потребность в руководителях особенно ярко проявляется на протяжении последних трех лет, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
— Высокая конкуренция за потребителя заставляет ритейл постоянно развиваться, внедрять новые технологии в условиях сложных внешних вызовов и постоянно привлекать к работе высококлассных управленцев, — сказал он. — И помимо бурного технологического развития, ритейл за последние два года столкнулся с беспрецедентными вызовами — необходимостью восполнения и обновления ассортимента, перезапуска логистики, дефицита кадров.
Для решения этих задач как раз и выросла потребность в управленцах в сферах маркетинга, собственного производства, HR, импортных закупок и логистики.
— Помимо денежной мотивации, крупные розничные компании привлекают менеджеров развитой корпоративной культурой, возможностью роста и реализации проектов в масштабах всей страны, — добавил Игорь Караваев.
Директор Федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин подтвердил высокую потребность в управленцах в сфере строительства.
— С топовыми сотрудниками всё сложно, — признал он. — Часто их приходится собирать по всей России, обеспечивать переезд, устройство на работу членов семьи, детей в школу, детский сад, на кружки и решать даже элементарные бытовые вопросы.
Ранее 20-процентное увеличение заработной платы было почти гарантированным аргументом перехода из одной компании в другую, но сейчас ситуация изменилась, обратил внимание Денис Жалнин.
— На рынке становится важным не просто найти нужного сотрудника, а проанализировать его реальные потребности и сформировать предложение уже с учетом ожиданий конкретного кандидата, — сказал он. — Массовые программы привлечения и удержания персонала сейчас не настолько эффективны, как раньше, теперь это больше индивидуальная история. Мы проводили анализ, порядка 70% топовых сотрудников, которые устроились на работу в компанию, отказались бы от оффера, который обеспечивал им лишь увеличение доходов.
Помимо заработной платы, потенциальных менеджеров привлекают стабильность компании, перспективы развития и возможности для профессиональной самореализации.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подтвердил нехватку кадров на руководящих позициях в сфере туризма.
— На мой взгляд, частичное решение этой проблемы лежит в плоскости изменения подхода к программам обучения, — полагает эксперт.
По его мнению, необходимо изменить образовательный процесс в вузах и колледжах таким образом, чтобы студенты могли совмещать практические занятия на объектах туриндустрии с теоретическими процессами в аудиториях.
— И студент должен приходить в профессию уже не на рядовую позицию, а встать в ряды первого уровня руководящего состава, поскольку за время своего обучения он изучил теорию, получил опыт, — отметил эксперт.
Управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел отметил, что дефицит кадров — это проблема, с которой сейчас сталкивается большинство компаний вне зависимости от сферы деятельности или численности.
— По нашим наблюдениям, по сравнению с прошлым годом в 2024-м спрос на управленческий персонал вырос примерно на 15%, — сказал он.
Эксперт призвал работодателей, вступая в гонку за кадрами и в попытках привлечь новых сотрудников более высокими зарплатами, не упустить из виду имеющийся в компании персонал. По его словам, действенной мерой станет готовность инвестировать в обучение отдельных сотрудников, повышение их квалификации, чтобы в дальнейшем они могли занять руководящие должности.