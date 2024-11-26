Найти управу: спрос на топ-менеджеров увеличился за три года почти вдвое

Начальников производства, руководителей филиалов компаний, коммерческих директоров и других представителей менеджмента остро не хватает в России. Как сообщили «Известиям» в сервисах по поиску персонала, за три года потребность в управленцах выросла почти в два раза. Больше всего подобных вакансий сейчас в сферах промышленности, ритейле, строительстве, туризме, общественном питании и сервисном обслуживании. И просто зарплатным предложением ценного сотрудника из других компаний сегодня не перетянуть, констатируют представители различных отраслей. Теперь для «хантинга» составляются индивидуальные предложения.