Минэк предложил штрафовать разработчиков антивирусов за утечки данных

В январе 2024 года законопроект был принят в первом чтении, второе и третье чтение ожидаются во вторник, 26 ноября. В середине ноября Forbes писал со ссылкой на версию проекта ко второму чтению, что минимальный штраф для юрлиц за повторные утечки данных вырастет до 1−3% от годовой выручки, для должностных лиц они снизятся с 3−5 млн руб. до 1,1−1,2 млн руб. При этом документ вводит смягчающие обстоятельства для компаний, инвестирующих не менее 0,1% годовой выручки в информационную безопасность. Также компании должны будут иметь лицензию ФСБ на разработку криптографических систем или сотрудничать с лицензированным подрядчиком. Банкам разрешат рассчитывать штрафы на основе объема капитала. В то же время собеседник Forbes оговаривался, что эта версия законопроекта еще не согласована с правительством.