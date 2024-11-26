Котировки в Токио упали после слов Трампа о пошлинах на товары Китая

На 13:00 по местному времени ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, потерял 1,4% и вышел на отметку в 38 236,81 пункта. При этом на пике в ходе утренней сессии торгов Nikkei проседал более чем на 2,5%, однако затем несколько отыграл позиции. Инвесторы опасаются, что Трамп может принять решение о введении дополнительных пошлин не только в отношении Мексики, Канады и КНР, но и других стран, включая Японию.