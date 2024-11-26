Индекс Мосбиржи обновил минимум 2024 года

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,92% и опустился до уровня 2507,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 10:07 мск. Тем самым индикатор обновил минимум текущего года, который ранее был на уровне 2512,07 пункта.
Индекс РТС упал на 1,04%, до 760,01 пункта.
Российский фондовый рынок остается во власти среднесрочных продавцов, которые вновь получили преимущество после усиления геополитической напряженности, сообщили эксперты ИК «Велес Капитал».
«Западные страны на данный момент демонстрируют готовность к эскалации конфликта перед приходом к власти Трампа в конце января, что предупреждает о сохранении высоких геополитических рисков в ближайшие два месяца», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Давление на российские активы также оказывают все более явные перспективы повышения ключевой ставки до 23% годовых, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». На высокую вероятность такого сценария указало ускорение недельной инфляции, сохранение инфляционных ожиданий населения у максимумов с декабря и рост ценовых ожиданий бизнеса до рекорда с мая 2022 года.
«На фоне высокой ставки инвесторы склонны размещать свои средства не на рынке акций, а в менее рискованных депозитах и облигациях с высокими уровнями доходности», — отметил руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов.
В таких условиях в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 2450−2900 пунктов, ожидает эксперт. Он также не исключает, что на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200−2400 пунктов.
Дополнительным негативом для российского рынка акций выступает снижение цен на нефть, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Цены на нефть Brent потеряли 2,87% по итогам торгов 25 ноября, опустившись до $73,01 за баррель (январский контракт). В течение дня падение котировок достигало 3,1%, до $72,84 за баррель.
Резкое снижение цен вызвала новость о приближении Израиля и ливанской группировки «Хезболла» к соглашению о прекращении огня, а также.
угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для Мексики, Канады и Китая.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» полагают, что если реализуется негативный сценарий и индекс Мосбиржи закрепится ниже уровня поддержки 2500 пунктов, снижение может продолжиться в направлении 2415 пунктов.
«Мы ранее говорили, что в диапазоне 2400−2500 стоит начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход Индекса в район 2300. Сейчас мы подтверждаем эту рекомендацию», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.