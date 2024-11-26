Индекс Мосбиржи обновил минимум 2024 года

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,92% и опустился до уровня 2507,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на 10:07 мск. Тем самым индикатор обновил минимум текущего года, который ранее был на уровне 2512,07 пункта.