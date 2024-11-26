Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о налогообложении цифровой валюты. Документ был инициирован правительством РФ.
Согласно закону, для целей Налогового кодекса РФ цифровая валюта (в том числе цифровая валюта, используемая в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций) признается имуществом. Операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты не будут подлежать налогообложению по НДС. Также не будут подлежать налогообложению на территории РФ услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима, оказываемых в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.
Оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. Устанавливается штраф в размере 40 тыс. рублей за несообщение в установленный срок оператором майнинговой инфраструктуры в налоговый орган сведений, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты. операции по осуществлению майнинга цифровой валюты и операции по реализации цифровой валюты.
К доходам, которые формируют налоговую базу по НДФЛ, будут отнесены доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты в РФ. Датой фактического получения таких доходов признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица. Доходы от сделок с цифровой валютой будут объединены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках. Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков, доходы от сделок будут облагаться по НДФЛ будет по ставке 13−15%. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по стандартной ставке налога на прибыль организаций, сообщил он.
Для майнинга нельзя будет применять режим самозанятости.
Перечень доходов от источников в РФ, которые не связаны с осуществлением деятельности иностранной организацией в РФ, будет дополнен доходами от осуществления майнинга цифровой валюты, полученной в связи с участием в деятельности майнинг-пула. Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты, не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Организации и ИП, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты, не вправе применять специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Предусматриваются переходные положения.