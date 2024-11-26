Глава ВТБ призвал создать «Дубайклир» как альтернативу Euroclear

Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что России и странам глобального Юга необходимо работать над созданием альтернативной доллару системы международных расчетов, включающей свою биржу и депозитарий, который он назвал «Дубайклиром». Об этом банкир заявил во вторник, 26 ноября, на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, передает корреспондент РБК.
«Мы разработали некие предложения для государства, мы считаем, что необходимо создавать систему международных расчетов, базирующуюся на мультивалютах, тут и юань прежде всего. Конечно, эта система будет включать цифровые методы расчетов», — сказал Костин.
Помимо этого, по словам главы ВТБ, нужно создавать и «свою систему вместо SWIFT», а также другие институты для ведения бизнеса между странами. «Нам нужно создавать свою систему биржи, свой “Дубайклир” или что угодно вместо Euroclear. Нам нужно создать параллельную систему, которая была бы независима от критических решений, от возможности силового воздействия», — подчеркнул он.
Костин заметил, что контактирует с представителями большого количества стран и видит, что «это понимание у всех есть». «Это вопрос непростой, но процесс пошел и по линии БРИКС, и по другим линиям. Думаю, это займет длительное время, но этот процесс будет развиваться», — сказал он.
Летом прошлого года Костин говорил, что России «надо заниматься коренной реформой и построением новой системы международных платежей и инфраструктуры мирового рынка капитала». В частности, он предлагал создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который заменит Euroclear и Clearstream. Этот хаб может располагаться в одной из стран Персидского залива «с учетом именно концентрации большого капитала в этом регионе».
«Запугивание вторичными санкциями»
Костин выразил удивление тем, что «арабские страны, которые накопили триллионные деньги, идут сегодня в Нью-Йорк или Лондон, чтобы инвестировать». «В этом нет никакого смысла. Мы видим, что сейчас в Дубае, например, прилагают большие усилия для развития собственного фондового рынка, думаю, этот процесс уже не остановить», — заявил он.
По мнению главы ВТБ, значительная часть мира поняла, насколько «опасной» является американская финансовая система. «США даже вышли за рамки того санкционного режима, который у них всегда был. Американцы сейчас по всему миру ездят и запугивают страны глобального Юга и другие страны тем, что есть вторичные санкции. Даже если ведешь расчеты в рублях, тенге или юанях, все равно эти банки могут подвергаться санкциям. Отсюда, наверное, боязливость банков, на мой взгляд, чрезмерная», — пояснил он.
Другая опасность финансовой системы США заключается в ее большом госдолге, считает Костин. «Вы послушайте даже Илона Маска о том, что огромный дефицит бюджета, огромный долг США рано или поздно должен вылиться в финансовую катастрофу. В общем, все государства, которые хранят деньги в американских облигациях, инвестируют в американские акции, они все когда-то пострадают очень сильно», — выразил уверенность банкир.
Государственный долг США по состоянию на 21 ноября превысил отметку в $36 трлн, что является историческим максимумом. В номинальном выражении американский госдолг является самым большим в мире. Бизнесмен Илон Маск в сентябре заявлял, что «Америка стремительно банкротится» из-за процентных платежей по госдолгу, которые превысили оборонный бюджет страны.
США 21 ноября ввели очередные санкции против российского финансового сектора. В черный список попали более 50 банков, в том числе системно значимый Газпромбанк, через который шли платежи за поставки газа в Европу, его зарубежные «дочки» и банк «Дом.РФ». Ограничения также наложены на несколько десятков финансовых компаний, в основном регистраторов и депозитариев.
В июне этого года США расширили основания для ввода вторичных санкций против иностранных банков за связи с Россией, включив в число нежелательных контрагентов для них всех российских подсанкционных лиц, внесенных под санкции после февраля 2022 года. Ранее речь шла только об отдельных отраслях, связанных, по мнению США, с российским ВПК. Из-за риска вторичных санкций иностранные банки дружественных стран могут блокировать платежи, связанные с Россией. Недавно РБК, в частности, писал о проблемах с платежами через Bank of China.