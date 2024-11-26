Глава ВТБ призвал создать «Дубайклир» как альтернативу Euroclear

По мнению главы ВТБ, значительная часть мира поняла, насколько «опасной» является американская финансовая система. «США даже вышли за рамки того санкционного режима, который у них всегда был. Американцы сейчас по всему миру ездят и запугивают страны глобального Юга и другие страны тем, что есть вторичные санкции. Даже если ведешь расчеты в рублях, тенге или юанях, все равно эти банки могут подвергаться санкциям. Отсюда, наверное, боязливость банков, на мой взгляд, чрезмерная», — пояснил он.