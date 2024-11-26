FT узнала о финансовых успехах Telegram перед задержанием Дурова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в августе в Париже и расследование против него во Франции не оказали «существенного влияния» на приложение, стоимость его цифровых активов выросла, пишет Finanical Times (FT).
Издание ознакомилось с неаудированной финансовой отчетностью компании, согласно которой рост в первой половине текущего года был более чем трехкратным: с примерно $400 млн в конце 2023-го до $1,3 млрд на конец июня. Свой вклад в это внесли продажи криптовалюты Toncoin.
Выручка компании в январе-июне этого года составила $525 млн — больше почти на 200%, чем за такой же период годом ранее. Из них $225 млн были получены от сделки с неназванной стороной, в ходе которой Telegram «получил вознаграждение» за то, что Toncoin стала эксклюзивным способом покупки рекламы для бизнеса в приложении. 1 октября сделка была разорвана.
За первую половину года доходы компании от продажи цифровых активов составили $353 млн, из них $348 млн — от продаж Toncoin. Один из источников FT отметил, что Telegram воспользовался благоприятными рыночными условиями для выгодной продажи своей криптовалюты.
Собеседник назвал решение тактическим, так как монетизация мессенджера завязана на продаже рекламы и премиум-подписок. Доходы от рекламы у компании выросли ($120 млн в первые шесть месяцев 2024-го, больше в два раза, чем годом ранее), как и продажи подписок ($119 млн против $32 млн).
Блокчейн Telegram Open Network (TON) был запущен Дуровым и его братом Николаем в 2018 году, но спустя два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с SEC США. Сеть TON поддержали члены сообщества TON Foundation, они продолжили ее развитие. Основной валютой блокчейна служит Toncoin. В интерфейс мессенджера встроен криптокошелек, который поддерживает только биткоин, стейблкоин USDT и сам Toncoin.
Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа из-за недостаточной модерации Telegram и отказа от сотрудничества с властями, в связи с чем он стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлений. Дурова отпустили под залог €5 млн и обязательства дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.
Компания в отчетности заявила, что «придерживается своей практики модерации контента и сотрудничества с судебными органами в строгом соответствии с применимым французским законодательством» и совершенствует свою методику проверки контента и расширяет команду модерации.