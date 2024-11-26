FT узнала о финансовых успехах Telegram перед задержанием Дурова

Выручка компании в январе-июне этого года составила $525 млн — больше почти на 200%, чем за такой же период годом ранее. Из них $225 млн были получены от сделки с неназванной стороной, в ходе которой Telegram «получил вознаграждение» за то, что Toncoin стала эксклюзивным способом покупки рекламы для бизнеса в приложении. 1 октября сделка была разорвана.