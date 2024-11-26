Эксперты оценили будущие выплаты процентов по депозитам в ₽20 трлн

С начала года накопления российских граждан и организаций в банках выросли более чем на 10 трлн руб. В итоге к 1 октября юридические лица держали на банковских счетах и депозитах 57,2 трлн руб., физические — 52 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Одни только процентные платежи по этим средствам приближаются к 20 трлн руб., подсчитали аналитики «Газпромбанк Инвестиций» (обзор есть у РБК).
Похожие расчеты привел директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Егор Лопатин: «Можно предположить, что сумма процентных расходов банков за четвертый квартал текущего года составит 4−5 трлн руб., или 16−20 трлн руб. в годовом выражении». Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец дает более консервативную оценку в 12 трлн руб. процентных доходов за год.
РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.
Профильные министерства и ведомства обеспокоены тем, что все эти средства идут на депозиты вместо инвестиций в экономику и фондовый рынок. Чиновники готовят стимулы для крупных инвесторов, писал РБК. Вливание денег от институционалов и активизация крупнейших эмитентов могло бы дать российскому рынку второе дыхание, сходятся опрошенные РБК аналитики — но привлечь эти капиталы на рынок будет непросто, указывают они.
Неясные перспективы акций
«Институциональные инвесторы нуждаются в стабильности вложений и стабильных денежных потоках для обеспечения своих обязательств, а не в получении максимальной прибыли от вложения денежных средств», — констатирует гендиректор УК «Дженерал Инвест» Михаил Ильянович. Пока же российский рынок акций не дает ни того, ни другого: индекс Мосбиржи хотя и рос первые полгода 2024-го, к концу осени растерял все приобретения и с начала года остается в минусе на 16,7% (по состоянию на 25 ноября), колеблясь в районе 2500−2600 пунктов.
При этом в планы властей входит существенный рост капитализации российского рынка, напоминают аналитики Газпромбанка. Согласно майскому указу президента, она должна вырасти до 66% от ВВП к 2030 году. По итогам 2023-го при номинальном ВВП в размере 171 трлн руб. российский рынок «весил» около трети от этой суммы — 58 трлн руб.
Повышать общую капитализацию можно с помощью новых IPO, и по предварительному плану Минфина в 2025—2030 годах на бирже должно проходить по 20 размещений в год, их общая капитализация составит 4,5 трлн руб. 22% из них может прийтись на госкомпании. Фон для таких прогнозов — оживление на рынке IPO, которое началось на рубеже 2022−2023 годов и продолжалось до середины 2024-го, вплоть до очередного раунда повышения ключевой ставки, отмечают в «Газпромбанк Инвестиции».
В ожидании крупных сделок
Институциональные инвесторы, впрочем, относительно мало участвовали в размещениях, оставляя их на откуп частникам. Доля розничных инвесторов в IPO 2023 года составила 73%, 2024-го — 55%, указывал ЦБ в своем обзоре. «В IPO также принимали участие банки, брокеры, управляющие компании и ПИФы, вместе с тем они активно участвовали лишь в ряде IPO, их доля была не столь высокой, количество — небольшим», — отмечал регулятор. «Если мы берем период времени с начала лета, то сейчас вообще не время для IPO, поэтому активность на этом рынке минимальная или откладывается. Пока выгоднее размещать средства в фондах ликвидности, депозитах, РЕПО», — считает инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Антон Пацер.
С одной стороны, институционалов привлекают крупные сделки — а их в последнее время дефицит, говорят в «Газпромбанк Инвестиции»: «Размер большинства последних сделок на первичном рынке капитала не превышал 5 млрд руб. Важно отметить, что для большинства управляющих компаний и пенсионных фондов такие сделки не интересны из-за их небольшого объема. Другое дело — сделки на десятки миллиардов рублей: здесь крупным игрокам есть где развернуться».
С другой стороны, сами институциональные инвесторы на российском рынке наперечет, отмечает руководитель ECM-проектов BCS Global Markets Анастасия Пузанова: «Каждый институциональный инвестор — это юрлицо, но не каждое юрлицо — это институциональный инвестор. Перечень российских институциональных инвесторов ограничен и хорошо знаком каждому инвестиционному банку и эмитенту. Весь пул институциональных инвесторов активен в сделках, проводимых в последние годы на российском рынке акционерного капитала. При этом можно предположить ряд гипотетически возможных условий, среди них, например, проведение более крупных сделок. В этой ситуации вполне можно увидеть и новых, ранее не замеченных институциональных инвесторов», — полагает она.
Тем не менее интерес к размещениям сохраняют сами потенциальные эмитенты, считают в «Газпромбанк Инвестиции»: запретительно высокие процентные ставки по кредитам стимулировали компании идти на биржу, чтобы привлечь капитал, аргументируют аналитики. Они ожидают, что до конца 2025 года на Мосбиржу выйдут еще 15−20 компаний. А при оживлении на рынке IPO подтянутся и институционалы, добавляет Пузанова: «[Если] нет собственно активности первичного рынка, соответственно, нет и активности в инвестировании разного рода инвесторов на этом рынке».
Стимулы для инвесторов
Помимо IPO есть три основных фактора, от которых зависит новый приток денег институциональных инвесторов, перечисляет Пацер: «В первую очередь рентабельность акционерного капитала должна быть выше выгод, получаемых инвесторами от долгового рынка. Ожидания роста рынка акций. Отсутствие альтернатив в виде депозитов или заградительные условия при их использовании, делающие депозиты менее выгодными».
Вместо кнута эффективнее использовать пряник, полагает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов: «Важны как размеры сделок и компаний, выходящих на рынок, так и стимулирующие меры со стороны государства. Например, важно дать комфорт инвестору, который покупает акции компании, что отчетность, которую он изучает в проспекте [эмиссии], не просто проверка, но аудитор несет финансовую ответственность за выданное заключение. Также могут быть полезны инициативы, предусматривающие безубыточность инвестиций, если инвестор держит пакет беспрерывно на горизонте, скажем, пяти лет. Налоговые льготы на прибыль и дивиденды тоже способны оказать стимулирующее воздействие», — рассуждает он.
«Одними из крупнейших институциональных инвесторов в России являются пенсионные фонды, они управляют активами и инвестируют их с целью обеспечения будущих выплат. Если регулирование позволит расширить инвестиционную декларацию по управлению пенсионными деньгами, то на фондовый рынок добавится большой и стабильный объем денежных средств, который внесет баланс в текущий спекулятивный рынок физических лиц», — добавляет Михаил Ильянович.
Но пока всего этого нет, при текущих ставках юрлица, не связанные с профессиональным рынком ценных бумаг, продолжат держать средства на депозитах и неснижаемых остатках, говорит эксперт. На данный момент эта стратегия разумна, соглашается Антон Пацер: «Юрлица размещают средства под достаточно высокий процент, и причин не делать этого нет». Профучастники рынка также не видят особого смысла рисковать, добавляет Леонид Павликов: «Многие институциональные инвесторы предпочитают низкорисковые инструменты, такие как депозиты и облигации. Высокая ключевая ставка делает инструменты с фиксированной доходностью особенно привлекательными, так как они обеспечивают стабильный доход при низком уровне риска».