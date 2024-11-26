Эксперты оценили будущие выплаты процентов по депозитам в ₽20 трлн

Институциональные инвесторы, впрочем, относительно мало участвовали в размещениях, оставляя их на откуп частникам. Доля розничных инвесторов в IPO 2023 года составила 73%, 2024-го — 55%, указывал ЦБ в своем обзоре. «В IPO также принимали участие банки, брокеры, управляющие компании и ПИФы, вместе с тем они активно участвовали лишь в ряде IPO, их доля была не столь высокой, количество — небольшим», — отмечал регулятор. «Если мы берем период времени с начала лета, то сейчас вообще не время для IPO, поэтому активность на этом рынке минимальная или откладывается. Пока выгоднее размещать средства в фондах ликвидности, депозитах, РЕПО», — считает инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Антон Пацер.