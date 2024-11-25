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В Госдуме предложили пересматривать размер материнского капитала ежеквартально

В беседе с SHOT депутат Сардана Авксентьева рассказала, что к такому предложению его авторов подтолкнули возросшие цены на жильё и образование. По их мнению, это приводит к снижению покупательной способности маткапитала, особенно в III и IV кварталах года.

Источник: shutterstock.com

«Согласно официальным данным Росстата, средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Москве в I квартале 2023 года составила 293 тысячи рублей. В IV квартале 2023 года указанная цена уже составила 341 тысячу рублей. Таким образом, реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с I кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», — приводят статистику «Новые люди».

По мнению авторов обращения, ежеквартальная индексация маткапитала позволит своевременно учитывать рост цен и сохранять покупательную способность материнского капитала в течение года. А пересмотр не потребует дополнительных бюрократических процедур или выделения дополнительных средств из федерального бюджета, так как может быть автоматизирован через существующие механизмы индексации.