В Госдуме предложили пересматривать размер материнского капитала ежеквартально

«Согласно официальным данным Росстата, средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Москве в I квартале 2023 года составила 293 тысячи рублей. В IV квартале 2023 года указанная цена уже составила 341 тысячу рублей. Таким образом, реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с I кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», — приводят статистику «Новые люди».