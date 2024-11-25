Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур. Соответствующее решение он вынес 22 ноября, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Другие детали процесса там не раскрываются, так как его рассмотрение проходило в закрытом режиме.
В рамках данного дела истец просил суд национализировать 27 объектов недвижимости, пояснил РБК источник, знакомый с ходом разбирательства. По его словам, речь идет о бизнес-центрах, торговых комплексах и земельных участках. Их общая площадь превышает 1,5 млн кв. м, подсчитал РБК. Среди активов, которые планируется передать государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» (135 тыс. кв. м) на Краснобогатырской улице и Loft Ville (83 тыс. кв. м) на Павелецкой набережной, Cherry Tower (120 тыс. кв. м) на Профсоюзной улице и «Фаворит» (129 тыс. кв. м) в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» (60 тыс. кв. м) и «Филион» (122 тыс. кв. м) в Багратионовском проезде.
РБК направил запрос в Мещанский суд.
Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению, пояснил он. Сами иски ФССП к бизнесмену, по его мнению, были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности, предписывающей рассмотрение дел о правах на недвижимость только в суде, где находится соответствующее имущество. «Службу приставов не смущает тот факт, что она просит изъять десятки объектов недвижимости, расположенных в других районах Москвы», — указал Хлюстов.
Адвокат утверждает, что Хотин не является собственником данных активов. «ФССП изымает имущество, не обращая внимание на настоящих собственников активов и не предоставляя им никакой компенсации», — говорит Хлюстов. Он также добавляет, что не была проведена оценка рыночной стоимости изъятых объектов.
Что известно о процессе
Исковое заявление к Хотину и 34 компаниям начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов А. А. Васильев подал в конце марта этого года, следует из информации на портале судов общей юрисдикции. Там же сказано, что он просил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Иск был принят к производству 5 апреля, а спустя 17 дней его назначили к судебному разбирательству. Другая информация в карточке дела не раскрывалась.
На данный момент в ФССП на исполнении находится производство о взыскании 75,6 млрд руб. в пользу государства, возбужденное в отношении Хотина, говорится в заявлении истца в Мещанский суд (РБК ознакомился с копией обращения, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями судебного разбирательства). Это остаток по долгу в рамках дела об уклонении от уплаты налогов нефтяной компанией «Русь-ойл», основателями которой считаются структуры бизнесмена. Соответствующий иск заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подавал к самой компании, Хотину и бизнесмену Александру Клячину еще в ноябре 2022 года. А уже в мае 2023-го Замоскворецкий районный суд эти требования удовлетворил и постановил взыскать с ответчиков 192,1 млрд руб. В счет «возмещения причиненного вреда» было обращено взыскание на доли в уставных капиталах 110 юридических лиц и акций десяти структур, следует из иска ФССП. Указанные активы стоимостью 116,6 млрд руб. в итоге перешли Росимуществу.
Из искового заявления следует, что служба пытается установить другие активы бизнесмена для погашения задолженности. Она не обнаружила зарегистрированного на Хотина имущества и средств на его счетах, открытых в Сбербанке и Совкомбанке. Но, по ее мнению, Хотин оформлял активы на подконтрольные организации, чтобы уклониться от обращения взыскания на них. В обосновании этих утверждений ФССП ссылается на решения различных судебных инстанций. Так, в ее заявлении указано, что Замоскворецким районным судом были установлены обстоятельства, указывающие на наличие группы компаний с единым центром подчинения и устойчивыми финансовыми и организационными связями. А в постановлении Арбитражного суда Московского округа от апреля 2022 года говорилось, что весь бизнес, подконтрольный Хотину, можно разделить на три группы: финансы (банк «Югра»), добыча нефти («Русь ойл») и управление недвижимостью. К последней группе ФССП отнесла 27 обнаруженных ею активов, связанных с бизнесменом. «Объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности указанным компаниям, фактически принадлежат должнику А. Ю. Хотину, но находятся в собственности иных лиц», — говорится в исковом заявлении.
Входившие в группу Хотина компании, в том числе в сфере коммерческой недвижимости, использовались им для незаконного вывода средств банка, указано в документе. В счет возмещения вреда ФССП и попросила обратить в доход государства связанные с Хотиным объекты недвижимости.
Чем известен Алексей Хотин
Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало около 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. Их группа «Комплексные инвестиции» в 2023 году находилась в списке крупнейших рантье журнала Forbes с арендным доходом $135 млн.
Хотин-младший начал приобретать нефтяные активы в 2010 году, а спустя два года стал основным владельцем банка «Югра», который он создал на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. «Югра» лишился лицензии в 2017 году, его крах стал крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат. Комментируя отзыв лицензии, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов (около 240 млрд руб.) — представлял собой ссуды компаниям в сфере недвижимости и нефтедобычи, связанным с Хотиным, поясняли в АСВ.
Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. В феврале 2021 года дело о растрате на 23,6 млрд руб. путем выдачи в 2014—2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам направили в суд. В марте этого года Хотина приговорили к девяти годам колонии. А уже в ноябре бывший владелец «Югры» сообщил о намерении отправиться на военную операцию и попросил Мосгорсуд на заседании апелляционной инстанции в этом помочь.