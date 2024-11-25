Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» и Cherry Tower

Из искового заявления следует, что служба пытается установить другие активы бизнесмена для погашения задолженности. Она не обнаружила зарегистрированного на Хотина имущества и средств на его счетах, открытых в Сбербанке и Совкомбанке. Но, по ее мнению, Хотин оформлял активы на подконтрольные организации, чтобы уклониться от обращения взыскания на них. В обосновании этих утверждений ФССП ссылается на решения различных судебных инстанций. Так, в ее заявлении указано, что Замоскворецким районным судом были установлены обстоятельства, указывающие на наличие группы компаний с единым центром подчинения и устойчивыми финансовыми и организационными связями. А в постановлении Арбитражного суда Московского округа от апреля 2022 года говорилось, что весь бизнес, подконтрольный Хотину, можно разделить на три группы: финансы (банк «Югра»), добыча нефти («Русь ойл») и управление недвижимостью. К последней группе ФССП отнесла 27 обнаруженных ею активов, связанных с бизнесменом. «Объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности указанным компаниям, фактически принадлежат должнику А. Ю. Хотину, но находятся в собственности иных лиц», — говорится в исковом заявлении.