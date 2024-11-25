Сбой с тенью: четверть клиентов МФО готовы пойти к «черным кредиторам»

Каждый четвертый активный клиент микрофинансистов заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит их финансовое положение. Это показал опрос, специально для «Известий» проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir. Причем почти 25% заемщиков готовы обращаться в «компании, которые будут обходить запрет», то есть фактически к нелегальным кредиторам. И всё же, что положительно оценили эксперты, три четверти клиентов МФО сообщили, что нововведения их не коснутся или же они найдут разумный выход из ситуации. Действительно ли планируемые ЦБ изменения так больно ударят по заемщикам и о чем говорит их реакция — в материале «Известий».