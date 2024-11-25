Сбой с тенью: четверть клиентов МФО готовы пойти к «черным кредиторам»

Каждый четвертый активный клиент микрофинансистов заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит их финансовое положение. Это показал опрос, специально для «Известий» проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir. Причем почти 25% заемщиков готовы обращаться в «компании, которые будут обходить запрет», то есть фактически к нелегальным кредиторам. И всё же, что положительно оценили эксперты, три четверти клиентов МФО сообщили, что нововведения их не коснутся или же они найдут разумный выход из ситуации. Действительно ли планируемые ЦБ изменения так больно ударят по заемщикам и о чем говорит их реакция — в материале «Известий».
Как отразится на заемщиках запрет по количеству займов в одни руки
В рамках борьбы с закредитованностью населения Центробанк подготовил ряд мер, в том числе они касаются нового регулирования рынка МФО. Регулятор планирует ввести в этой сфере ограничение «один заем в одни руки». Правда, действовать эта мера будет для самых дорогих продуктов, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых, рассказывал в октябре в интервью «Известиям» глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Еще одна мера, сообщал он, касается периода охлаждения после погашения обязательства. Также обсуждается и очередное ограничение предельной величины переплаты заемщика до 100% от суммы (сейчас — 130%).
Как же предполагаемые нововведения отразятся на активных заемщиках МФО? Их реакция далека от панической, показал опрос Webbankir. Почти 40% (38,7%) респондентов считают, что изменения их не затронут. Скорее всего, это люди, которые пользуются услугами микрофинансистов, но не слишком увлекаются займами — тем более, дорогими.
Справка «Известий»
Опрос о том, как возможные ограничения отразятся на клиентах МФО, провела финансовая онлайн-платформа Webbankir. В исследовании приняли участие 1,8 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет до 60 лет, являющиеся активными заемщиками (брали заем по крайней мере один раз в течение последнего года).
Еще 36,8% отметили, что запрет создаст для них неудобства, но они смогут найти необходимые деньги. А вот 24,8% признали, что невозможность взять больше одного займа в МФО существенно ухудшит их финансовое положение.
Также респондентов спросили (здесь допускалось несколько вариантов ответов), что они предпримут, если деньги будут нужны, а взять заем в МФО по новым правилам будет нельзя. Большинство (41,9%) участников опроса отметили, что увеличат нагрузку на работе или найдут подработку, еще 39,9% обратятся за помощью к друзьям или родственникам. В 26,3% случаев люди постараются снизить долговую нагрузку, чтобы получить возможность взять кредит в банке.
Однако 25,1% заявили, что найдут компанию, которая согласится выдать заем в обход запрета. Поскольку в нынешней ситуации пристального внимания регулятора рынка к его участникам добросовестная МФО на такой шаг не решится, то фактически заемщики заявили о готовности воспользоваться услугами нелегальных кредиторов.
Наконец, 10,1% заложат ценные вещи в ломбард, а 5,8% окажутся в настолько затруднительном положении, что будут вынуждены просить пожертвования.
Почему ограничения на количество займов коснутся не всех
Понятно, что опрошенные люди рассуждали гипотетически. К сожалению, зачастую далеко не все могут оценить законодательную инициативу до тех пор, пока она не вступила в действие и не оказала прямого воздействия, прокомментировали в пресс-службе СРО «МиР». Действительно, как показал опрос, примерно две трети (64,7%) его участников сообщили, что даже не знают об инициативе регулятора.
В организации микрофинансистов считают, что ограничение количества займов на клиента и создаст существенный перекос, и ущемит права самих заемщиков. Там ссылаются на то, что в отношении МФО с четвертого квартала этого года уже действуют макропруденциальные лимиты (МПЛ) как для банков. Ранее для микрофинансистов они были более мягкими.
Справка «Известий»
Теперь при расчете ПДН заемщика МФО обязаны учесть в его ежемесячных расходах все платежи по имеющимся у него кредитам и займам. Если ПДН окажется больше 50%, МФО смогут выдать такому человеку заем только в пределах установленных МПЛ.
Как отметили в пресс-службе СРО «МиР», макропруденциальные лимиты уже показали свою эффективность и 80% первичных заемщиков и так не проходят скоринг, а предполагаемые административные ограничения могут отразиться на самих клиентах.
— Во-первых, они никак не учитывают долговую нагрузку, потому что она всё же зависит от соотношения обязательств и дохода, а не от количества заемов, — говорят там. — Во-вторых, если верить опросам, они могут повлиять на рост нелегального рынка.
Отметим: согласно опросу Webbankir, подавляющее большинство клиентов МФО пользуются услугами сразу нескольких компаний. 21,8% берут займы в двух организациях, 19,7% — в трех, 35,7% — в четырех или более. Только каждый пятый (22,8%) обращается за займами исключительно в одну компанию.
Эксперты же, напротив, видят в результатах опроса позитив с точки зрения поведения заемщиков.
— На наш взгляд, результаты исследования подтверждают и наглядно демонстрируют полезный потенциал инициативы регулятора по введению правила «один заем в одни руки». Портфель рынка точно станет более качественным, снизится уровень просрочки и объем цессии, — подчеркнула руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — При этом клиенты МФО, использующие стратегию разумного потребления, не чувствуют проблемы в ограничениях и имеют вменяемый план снижения кредитного бремени — поиск подработки, снижение долговой нагрузки, чтобы обратиться в банк,
Это осознанное, здоровое и грамотное поведение, которое не даст попасть в кабалу, уверена она. Тем более, по словам правозащитника, ограничительная мера будет распространяться только на дорогие займы с ПСК выше 100%, поэтому она не помешает клиентам, которые обращаются в МФО в случае острой необходимости. Такие клиенты имеют стабильный доход, рассчитывают возможности и ответственно относятся к исполнению обязательств, добавила Евгения Лазарева.
Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп тоже заметил, что принцип «один заем в руки» ограничит финансовую доступность только клиентам, которые имеют одновременно несколько высокомаржинальных обязательств в разных МФО. Им придется пересмотреть модель потребления, рассчитывая лишь на один заем.
— Но мы полагаем, что для повторных платежеспособных клиентов микрофинансовых организаций будут представлять займы с процентной ставкой менее 100% годовых. На них ограничения распространяться не будут, — подчеркнул аналитик.
Чем опасно обращение к «черным кредиторам»
Вместе с тем, полагает Евгения Лазарева, доля в 25% тех, кто готов обращаться за заемными средствами к нелегалам, — это серьезный риск, прежде всего, для самих людей.
Очевидно, что они не способны реально оценить всех вероятных последствий. Респонденты, которые считают возможным обращение к нелегалам, не готовы нести ответственность за свои действия. А она неизбежно наступит. Либерализация регулирования здесь не поможет, а лишь усугубит положение таких потребителей, не сомневается руководитель проекта Народного фронта.
Как рассказывал в интервью «Известиям» Илья Кочетков, очень важно, чтобы граждане понимали все риски обращения к «черным кредиторам».
— Такие компании действуют вне правового поля и не соблюдают установленных законодательством требований, — отмечал представитель ЦБ.
Гражданам это грозит высокими ставками, некорректными методами взыскания и другими рисками, предупредил он.