Рынок акций, отчет Мосбиржи, нефть и дивгэп «Т-Технологий»: дайджест

«Осуждение МАГАТЭ и ответ Ирана повышают вероятность того, что Трамп, когда придет к власти, захочет ввести санкции против иранской нефти», что ставит под угрозу поставки около 1 млн барр. в сутки — приводит издание слова стратега по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia. Вивека Дхара. По его словам, поставки российской нефти также могут быть затронуты после обострения конфликта на Украине.