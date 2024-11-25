Рынок акций, отчет Мосбиржи, нефть и дивгэп «Т-Технологий»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2581,05 пункта. Однако за неделю бенчмарк потерял 5,77%, что стало самым большим недельным падением с середины августа.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2586,71 пункта. Долларовый индекс РТС в пятницу по итогам основной торговой сессии опустился на 1,37%, до 792,67 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 22 ноября показали акции Московского кредитного банка (+4%), «Полюса» (+2,36%), «Северстали» (+1,13%), расписки X5 Group (+0,65%) и расписки «Русагро» (+0,31%).
Наибольшее падение продемонстрировали акции «ТКС Холдинга» (-5,11%), «НОВАТЭКа» (-4,86%), «Газпрома» (-3,73%), VK (-3%) и ВТБ (-2,95%). 22 ноября акции «ТКС Холдинга» последний день торговались с дивидендами за девять месяцев 2024 года.
По словам аналитиков «Велес Капитал», российский фондовый рынок снижается после усиления геополитической напряженности, есть риск обновления годового минимума 2512 пунктов. РТС, считают они, может стабилизироваться ниже 800 пунктов в том числе из-за слабости рубля.
«Фундаментальных поводов для оптимизма у инвесторов на данный момент нет, а администрация Байдена в последние два месяца его президентства, похоже, решилась пойти на геополитическую эскалацию, которую поддерживает и Европа, к чему добавляются риски очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре и роста налогов в 2025 году», — пишут аналитики.
Эксперты отмечают, что если геополитическая ситуация стабилизируется, то российский фондовый рынок может отскочить с ближайшими важными сопротивлениями 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 900 пунктов по индексу РТС.
На отсутствие фундаментальных факторов оптимизма также указывает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Геополитическая неопределенность высокая, риск-премия в российских финансовых активах то сужается, то вновь расширяется, а монетарных сигналов на послабление ДКП все нет, скорее даже речь о ужесточении курса ЦБ на фоне высокой инфляции», — перечислил он факторы давления на рынок.
Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков обращает внимание, что с мая этого года индекс Мосбиржи четвертый раз за неделю снижается на 5% и более. По его наблюдениям, в предыдущих случаях после таких снижений бенчмарк продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели.
По словам Ярослава Кабакова, технически ближайшая важная поддержка рынка акций находится на уровне 2553 пунктов, пробой которого может привести индекс Мосбиржи к уровню 2100 пунктов. Однако отскок от отметки 2553 может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов, полагает аналитик.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что индекс Мосбиржи остается на нижней границе осеннего боковика. По его мнению, актуальная техническая динамическая поддержка в индексе Мосбиржи по локальным минимумам осени расположена в области 2550 пунктов.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent завершили пятницу на уровне $75,17 за баррель (январский контракт), впервые с 8 ноября поднявшись выше отметки $75. По итогам недели нефть подорожала на 5,81%, это максимальный прирост с начала октября текущего года.
Цены на нефть росли на опасениях перебоев с поставками нефти из-за геополитических факторов. Ситуация на Украине на прошлой неделе резко обострилась из-за применения сторонами дальнобойных ракет. В то же время Иран заявил о намерении увеличить свои мощности по производству ядерного топлива после критики со стороны Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ), пишет Bloomberg.
«Осуждение МАГАТЭ и ответ Ирана повышают вероятность того, что Трамп, когда придет к власти, захочет ввести санкции против иранской нефти», что ставит под угрозу поставки около 1 млн барр. в сутки — приводит издание слова стратега по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia. Вивека Дхара. По его словам, поставки российской нефти также могут быть затронуты после обострения конфликта на Украине.
Между тем эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что влияние опасений по поводу российско-украинского конфликта не должно быть настолько велико, как об этом пишут многие СМИ.
«Во-первых, далеко не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны. Во-вторых, ценообразование нефти — вещь многофакторная», — отмечает эксперт в обзоре.
По ее словам, текущему росту цен на нефть благоволят признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США.
Утром в понедельник, 25 ноября, цены на нефть корректируются после сильного роста на прошлой неделе. На 8:45 мск январский контракт на нефть сорта Brent терял в стоимости 0,43%, до $74,85 за баррель.
Отчетность Московской биржи
В понедельник, 25 ноября, Московская биржа (MOEX) опубликует отчет по МСФО за третий квартал 2024 года.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают сильных квартальных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов.
По прогнозам брокера, в третьем квартале чистая прибыль вырастет на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до ₽22,3 млрд; комиссионные доходы прибавят 8%, до ₽15,4 млрд; чистый процентный доход увеличится на 114%, до ₽24 млрд.
Операционные расходы, по ожиданиям аналитиков БКС, снизятся по сравнению со вторым кварталом, однако в годовом сопоставлении вырастут на 56%, до ₽11,6 млрд.
В БКС сохраняют прогноз рекордного чистой прибыли по итогам 2024 года. Это указывает на позитивные дивидендные перспективы и является важным драйвером для котировок, заключили аналитики.
Дивидендный гэп «Т-Технологий»
В пятницу был последний день для покупки акций «Т-Технологий» (ранее «ТКС Холдинг»), а значит сегодня торги бумагами компании откроются падением на фоне дивидендного гэпа.
Компания выплатит акционерам ₽92,5 на акцию (дивдоходность 3,8%). По ожиданиям эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, падение может составить порядка ₽80 (дивиденды, очищенные от налога) — в моменте вплоть до ₽2350 за акцию.
Между тем, акции «Т-Технологий» начали падать уже в пятницу. По ее итогам которой они подешевели на 5,11%, до ₽2444,8, показав худший результат индекса Мосбиржи.
Аналитики связывают снижение котировок с дивидендным гэпом и полагают, что сегодня снижение котировок может быть меньше ожидаемых 3−3,5%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,68, продать — по ₽101,04;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽100,8.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,91, продать — по ₽106,76;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,95, продать — по ₽106,35.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,8, продать — по ₽14,4.
Корпоративные события
Московская биржа. Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«ЭсЭфАй». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года.
X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже.
«Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона.
Другие важные события
Банк России: информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Банк России: возобновление проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.
Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в ноябре — 12:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2581,05 (+0,48%).
Индекс РТС: 792,67 (-1,37%).
S&P 500: 5969,30 (+0,35%).
Dow Jones Industrial Average: 44 296,51 (+0,97%).
NASDAQ Composite: 19 003,65 (+0,16%).