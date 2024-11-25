Россия сократила импорт европейского пива до минимума с 2022 года

Пиво занимает первое место по потреблению у россиян, а четверть всего потребления пива в стране (190,6 млн дал в 2023 году) приходится на пять регионов-лидеров: Московскую область, Москву, Свердловскую область и Краснодарский край. Башкирия в прошлом году уступила свое пятое место Тюменской области. Большие производственные мощности внутри страны и низкая маржа приводят к тому, что российский рынок пива существует практически без импорта. почти треть всего пива в стране в 2023 году было выпущено в Московской и Ульяновской областях, Татарстане, а также Новосибирской и Самарской областях.