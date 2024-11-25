Россия сократила импорт европейского пива до минимума с 2022 года

В частности, за сентябрь Россия импортировала из Германии всего 8 тыс. тонн пива, что стало минимальным показателем с апреля 2022 года. По сравнению с августом объем ввоза сократился на 10%, когда в Россию прибыло 9,8 тыс тонн немецкого пива. Россия также существенно сократила поставки пива из Польши, Бельгии и Австрии. Тем временем из некоторых стран Евросоюза экспорт, наоборот, увеличился. Например, чешского пива в России стало на 7% больше, а поставки из Латвии увеличились на 5% — объем импорта из этих стран составил 3,4 тыс тонн и 2 тыс тонн соответственно.
Производство собственного пенного напитка, по данным Росстата, выросло почти на 1 млн тонн, до 7,5 млн тонн.
Пиво занимает первое место по потреблению у россиян, а четверть всего потребления пива в стране (190,6 млн дал в 2023 году) приходится на пять регионов-лидеров: Московскую область, Москву, Свердловскую область и Краснодарский край. Башкирия в прошлом году уступила свое пятое место Тюменской области. Большие производственные мощности внутри страны и низкая маржа приводят к тому, что российский рынок пива существует практически без импорта. почти треть всего пива в стране в 2023 году было выпущено в Московской и Ульяновской областях, Татарстане, а также Новосибирской и Самарской областях.