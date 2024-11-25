Росбанк раскрыл, как переведет счета клиентов в Т-банк

Клиентам Росбанка необходимо проверить актуальность своего телефонного номера и до 1 января 2025 года установить приложение Т-банка (бывший Тинькофф Банк), сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В мобильном приложении и личном кабинете клиентов Т-банка 1 января отобразятся действующие банковские продукты, оформленные ранее в Росбанке, отметили там. «Если вы указывали разные номера телефонов в Т-банке и Росбанке, нам может понадобиться некоторое время, чтобы объединить ваши личные кабинеты», — уточнили в финансовой организации.
Если продукты Т-банка или Росбанка не отобразятся в мобильном приложении или личном кабинете до конца дня 1 января, клиентам рекомендовали обратиться в call-центр Т-банка, специалисты которого проверят и обновят данные.
В марте стало известно о планах объединения двух банков. Однако в сентябре стороны приняли решение об интеграции, в результате которой Росбанк сдаст лицензию и станет филиалом Т-банка. Тогда в финансовых организациях РБК сообщили, что этот процесс планируют завершить в первом квартале 2025 года. По словам главы совета директоров «ТКС Холдинга» (владеет Т-банком) Алексея Малиновского, такой сценарий «наиболее эффективный и прозрачный» и позволит «быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса».
По состоянию на 1 октября Росбанк занимал 11-е место в России по активам (2,11 трлн руб.) и 14-е по капиталу (226,2 млрд руб.), следует из данных banki.ru. Т-банк опередил его на одну строчку с активами (3 трлн руб.) и собственными средствами в размере 275,5 млрд руб. В случае слияния Т-банк может стать пятым по объему капитала в России после Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Альфа-банка.
В 1990-х Росбанк принадлежал бизнесмену Владимиру Потанину. В 2008-м его основным владельцем стала французская компания Societe Generale. После начала военной операции на Украине и введения санкций банк выкупил «Интеррос» Потанина. Позднее он приобрел 35% TCS Group (группа «Тинькофф») у ее основателя Олега Тинькова (Минюст России признал его иноагентом). Потанин, как и Тиньков ранее, стал крупнейшим миноритарием группы, часть ее акций находится в свободном обращении. В 2024 году Тинькофф банк переименовали в Т-банк.