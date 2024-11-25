Росбанк раскрыл, как переведет счета клиентов в Т-банк

В марте стало известно о планах объединения двух банков. Однако в сентябре стороны приняли решение об интеграции, в результате которой Росбанк сдаст лицензию и станет филиалом Т-банка. Тогда в финансовых организациях РБК сообщили, что этот процесс планируют завершить в первом квартале 2025 года. По словам главы совета директоров «ТКС Холдинга» (владеет Т-банком) Алексея Малиновского, такой сценарий «наиболее эффективный и прозрачный» и позволит «быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса».