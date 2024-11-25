Reuters узнал, почему «Газпром» отключил Австрии газ

Один из собеседников агентства, близкий к «Газпрому», подчеркнул, что крупные газохранилища Австрии за последние 20 лет сделали ее «оплотом “Газпрома” в Центральной Европе. По его словам, Австрия после начала военной операции на Украине получала российский газ по цене $300−400 за 1 тыс. куб. м, когда спотовые цены превысили $1000 на пике сокращения поставок в Европу в 2022 году. Гендиректор OMV Альфред Стерн заявил Reuters, что цены на российский газ для компании соответствуют рыночным.