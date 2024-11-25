Reuters узнал, почему «Газпром» отключил Австрии газ

OMV 13 ноября объявила о победе в суде над «Газпром экспортом» по делу о приостановке поставок российского газа осенью 2022 года. Суд присудил ей €230 млн плюс проценты и судебные издержки. Компания решила взыскать ущерб за счет платежей, которые она должна была провести по контракту с российской компанией.
15 ноября OMV сообщила, что «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок, на следующий день они остановились. В МИД России назвали решение австрийской компании об отборе газа недобросовестным. «Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Собеседник Reuters, близкий к «Газпрому», рассказал, что компания расценивает решение OMV как неуплату за поставки. Он отметил, что это стало первым случаем, когда европейская компания не оплатила поставки российского газа.
РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».
Источник, близкий к OMV, заявил, что компания расценивает отбор российского газа за октябрь вместо уплаты ущерба как последнюю возможность сделать это перед прекращением транзита газа из России через Украину. Действие соглашения заканчивается в конце декабря, Киев не намерен его продлевать, а Москва указывала на альтернативные маршруты поставок.
По данным четырех источников Reuters, OMV ищет способы полностью отказаться от российского газа, несмотря на то что контракт с «Газпромом» рассчитан до 2040 года. Один из собеседников добавил, что австрийская компания планировала сделать это с 2021 года. Еще один источник отметил, что прекращение поставок дает OMV возможность заявить, что «Газпром» нарушил условия контракта.
Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что решение о расторжении контрактов с «Газпромом» остается за OMV. «Моя задача и задача федерального правительства — создать рамочные условия, которые сделают этот выход возможным», — сказала она.
Один из собеседников агентства, близкий к «Газпрому», подчеркнул, что крупные газохранилища Австрии за последние 20 лет сделали ее «оплотом “Газпрома” в Центральной Европе. По его словам, Австрия после начала военной операции на Украине получала российский газ по цене $300−400 за 1 тыс. куб. м, когда спотовые цены превысили $1000 на пике сокращения поставок в Европу в 2022 году. Гендиректор OMV Альфред Стерн заявил Reuters, что цены на российский газ для компании соответствуют рыночным.
Несмотря на прекращение поставок, Австрия продолжает получать российский газ через посредников, в частности через Словакию, писало агентство ранее. По данным Reuters, после прекращения поставок OMV больше газа от «Газпрома» получила словацкая SPP, которая затем, как сообщили три источника агентства, передала его австрийским покупателям. «Газпром» и SPP отказались комментировать эти данные Reuters. OMV отказалась сообщить, покупала ли она газ у «Газпрома» косвенно в рамках этого соглашения.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне анонса прекращения поставок российского газа заявил, что страна готовилась к этому с начала военной операции на Украине. Политик пообещал, что «никто не замерзнет зимой, ни в одной квартире не будет холодно». Канцлер уточнил, что газовые хранилища страны заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению. OMV также заверяла, что в связи с диверсификацией поставок проблем с обеспечением страны газом не будет.