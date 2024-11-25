Регионам разрешат давать отсрочку по федеральным налогам

Сейчас регион может определять основания и порядок назначения таких льгот только по местным сборам — на имущество, транспорт, игорный бизнес, а также на земельные и торговые сборы. Теперь же местным властям позволят давать отсрочки и по федеральным платежам, которые зачисляются в бюджет субъекта.