Превращения электроники: ритейлеры осваивают новый формат трейд-ин

Российские ритейлеры осваивает новый формат трейд-ин: сети начинают предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику, включая холодильники и телевизоры. Об этом «Известиям» рассказали в рознице: до сих пор можно было обменять с доплатой лишь старую трубку на новую. При этом торговые площадки, не занимавшиеся ранее трейд-ин, начинают осваивать его. Продавцы гаджетов ощущают спад спроса и ищут инструменты привлечения клиентов, трейд-ин — один из них, отмечают эксперты. Выгоден он и покупателям: разумнее обменять смартфон с доплатой на что-то новое, чем хранить в шкафу, добавляют они.