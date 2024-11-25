Превращения электроники: ритейлеры осваивают новый формат трейд-ин

Российские ритейлеры осваивает новый формат трейд-ин: сети начинают предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику, включая холодильники и телевизоры. Об этом «Известиям» рассказали в рознице: до сих пор можно было обменять с доплатой лишь старую трубку на новую. При этом торговые площадки, не занимавшиеся ранее трейд-ин, начинают осваивать его. Продавцы гаджетов ощущают спад спроса и ищут инструменты привлечения клиентов, трейд-ин — один из них, отмечают эксперты. Выгоден он и покупателям: разумнее обменять смартфон с доплатой на что-то новое, чем хранить в шкафу, добавляют они.
На что можно обменять смартфон по трейд-ин
В России появляются новые игроки, предлагающие покупателям трейд-ин, а также новые форматы сервисов по обмену старой техники на новую с доплатой. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
В магазинах сети «М. Видео-Эльдорадо» теперь можно будет сдать смартфоны многих брендов и приобрести в зачет их стоимости любой товар. Главное, чтобы на аппарате не было видимых дефектов и повреждений.
— Теперь можно сдать смартфоны многих брендов и приобрести любую технику, например холодильник или телевизор. Также можно сдать сразу несколько смартфонов в трейд-ин и получить скидку в одном чеке на новый товар, — отметил заместитель гендиректора объединенного ритейлера Денис Голышев.
По его словам, предварительная цена рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора на сайте. Финальная стоимость с учетом состояния устройства определяется уже в магазине после проведения оценки. Пока на другую технику можно менять с доплатой только смартфоны, но в следующем году объединенный ритейлер планирует принимать и другую электронику.
Сеть «Связь.ON» также намерена запустить кросс-категорийный трейд-ин в 2025-м, не ограничивая покупателя в выборе продукта, на который он может получить скидку за счет сданного смартфона. Об этом «Известиям» рассказала ее гендиректор Дагмара Иванова. По ее словам, компания не планирует ставить жестких ограничений и на бренды, которые можно обменять.
Правда, трейд-ин в расширенном формате интересен не всем участникам рынка. Например, МТС не рассматривает услугу по обмену смартфонов на другую технику.
— Это не будет пользоваться спросом у российских потребителей, так как покупателям в рамках программы трейд-ин интересны в первую очередь смартфоны, — считают в пресс-службе оператора. — Кроме того, подобный формат экономически нецелесообразен.
Трейд-ин появляется и на торговых площадках, на которых такой опции раньше не было. Так, в октябре этого года «Авито» запустил тестирование этой программы для смартфонов, сообщил руководитель ее бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» Павел Комаров. На этапе запуска программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге и еще 25 городах.
— В зависимости от состояния старого устройства рассчитывается скидка на новый смартфон. В случае согласия с ней пользователю нужно передать гаджет партнеру «Авито», который осуществляет трейд-ин. После офлайн-проверки смартфона покупатель может получить новое устройство с гарантией, — пояснил он.
Зачем обмен старой техники на новую нужен продавцам
— Мы проанализировали поведение наших покупателей и поняли, что многие хотят сразу получить новый смартфон при продаже старого, не тратя время на накопление средств для покупки, — рассказал Павел Комаров.
Трейд-ин — это решение, которое помогает покупателям быстрее закрывать их потребности, а продавцам — увеличить продажи, считает он.
До сих пор поменять с доплатой россияне могли лишь смартфоны — старый на новый. Samsung второй год подряд остается лидером среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Мегафона». В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18%. При этом доля Apple за аналогичный период прошлого года составляла всего 11%, утверждают в сотовом операторе.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что трейд-ин — привлекательный инструмент для покупателей: целесообразнее обменять старый смартфон на новый с доплатой, чем хранить его в шкафу. А заниматься продажей старой техники в интернете имеют время и желание далеко не все, рассуждает эксперт.
В то же время из-за роста ставки ЦБ и различных макроэкономических проблем участники рынка в целом ждут, что спрос на технику спадет: кросс-категорийный трейд-ин может стать одним из инструментов поддержки продаж, не исключает эксперт. Сейчас в России развиваются сервисные центры, которые пришли на смену сервисам ушедших брендов электроники: им выгодно скупать старые смартфоны, приводить их в товарный вид, а затем возвращать на рынок устройства б/у — активизация трейд-ин идет на пользу их бизнесу, считает эксперт.
Кросс-брендовый трейд-ин интересен рациональному покупателю, поскольку для него это снижение стоимости, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Сейчас растет средняя цена смартфона, люди хотят сэкономить, но при этом не покупать бывшие в употреблении гаджеты, отметил он. Продавать смартфон, которому год-два, невыгодно, а вот тому, у кого устройству три года и более, продажа интересна, он готов реализовать гаджет за среднюю скидку, резюмировал эксперт.