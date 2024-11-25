Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре

Так, доход тех, кто трудится в сфере, связанной с финансовым посредничеством, в том числе брокеров, биржевиков и страховых агентов, в сентябре составлял в среднем 209,3 тысячи рублей. На втором месте — сотрудники пассажирского воздушного транспорта (200,7 тысячи рублей). Третью позицию между собой поделили рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей.