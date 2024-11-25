Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия

Так, российско-итальянская торговля в сентябре выросла на четверть — до 768 миллионов евро. Это позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России, при этом последний раз это происходило в марте этого года. В основном это произошло благодаря тому, что Италия нарастила ввоз российской продукции на треть — до 427,1 миллиона евро. При этом одновременно страна увеличила продажи своей продукции в Россию на 17% — до 340,9 миллиона евро.