ФНС потребовала вернуть вычеты от инвесторов с трансформированными ИИС

Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали свои старые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа в ИИС-3 и открыли в дополнение к ним новые инвестсчета, стали получать письма из Федеральной налоговой службы (ФНС) о необоснованности получения налогового вычета по старым ИИС. Письма содержат требования вернуть выплаченные из бюджета суммы по налоговому вычету, подать уточненные 3-НДФЛ, а также предупреждение о том, что ФНС может провести выездную проверку и обратиться в суд в случае отсутствия со стороны налогоплательщика возврата денег. ФНС аргументирует требования тем, что по ст. 219.1 Налогового кодекса инвестор имеет право на вычеты только при условии, что владеет одним ИИС, в противном случае льготы теряются. Информация о подобных письмах появилась в онлайн-сервисе «НДФЛка.ру», о том, что некоторые инвесторы их получают, сообщила также финансовый советник, налоговый консультант Екатерина Пирогова.
В одном из писем налоговая указывает инвестору на то, что он открыл ИИС-1 в 2021 году, в течение трех лет заявлял инвестиционный налоговый вычет в размере ₽400 тыс. и получал обратно по ₽52 тыс. за каждый год. В 2024 году, по данным налоговой, инвестор открыл еще два ИИС, в связи с чем ФНС требует от него вернуть ₽156 тыс.
С 2024 года у инвесторов по законодательству появилась возможность открывать как новый ИИС-3, так и трансформировать в него старые ИИС-1 (дают право на налоговый инвествычет) и ИИС-2 (дают освобождение от НДФЛ на полученную прибыль, за исключением дивидендов). Новый ИИС-3 дает комбинацию льгот по первому и второму видам инвестсчетов, но увеличивает требования по сроку владения им.
Для тех, у кого нет действующих счетов ИИС, проблем почти не возникло — они могут открывать ИИС-3 и уже в 2025 году получить вычеты по новым правилам. При трансформации же старых счетов в ИИС-3 возникли препятствия. В мае этого года «РБК Инвестиции» выяснили, что некоторые брокеры отказывались конвертировать ИИС первого и второго типов в ИИС-3 из-за отсутствия регламента от ФНС. По той же причине инвесторы не могли открыть новый ИИС при наличии старого действующего инвестсчета, так как брокеры указывали на риски потерять налоговые вычеты не только по новому счету, но и по старым.
Почему трансформация ИИС одновременно возможна и нет
По текущему регулированию трансформация ИИС старого типа в ИИС-3 предполагает выполнение инвестором двух действий:
Подать заявление о трансформации ИИС в адрес профучастника — брокера или управляющей компании, который ведет этот инвестсчет, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Подать еще одно заявление о трансформации в ФНС, в соответствии с Федеральным законом от 23 марта 2024 года № 58-ФЗ.
При соблюдении этих двух условий у инвестора не будет потери льготы по ИИС и, соответственно, не возникнет необходимость возврата налоговых вычетов. Однако с выполнением второго пункта возникла проблема. Инвестор не может подать заявление о конвертации своего ИИС в ФНС, потому что налоговая служба, согласно 58-ФЗ, сначала должна определить форму и порядок подачи такого документа. На сегодняшний день он отсутствует. В интервью «РБК Инвестициям» замдиректора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков сообщил, что ФНС планирует принять порядок процедуры конвертации ИИС до конца ноября.
Согласно паспорту проекта приказа главы ФНС о форме заявления, порядка ее заполнения, формата и порядка представления заявления в налоговые органы, документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу к 9 октября и по нему завершены общественные обсуждения 17 октября.
На каком этапе он находится сейчас и в какие конкретные сроки будет подписан, на запрос «РБК Инвестиций» в ФНС не ответили. Пресс-служба Минфина воздержалась от комментариев, рекомендовав задать вопросы ФНС.
«Ситуация, к сожалению, прогнозируемая и крайне неприятная для тех инвесторов, у которых ранее был открыт ИИС типа А. С 1 января 2024 года закон разрешает открытие до трех ИИС, но НК РФ содержит норму, что льгота по старым ИИС предоставляется, если открыт только один ИИС. Инвестор, открывая еще один ИИС, рискует всеми ранее полученными вычетами», — говорит исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. По его подсчетам, так как ИИС действует с 2015 года, то максимально можно «потерять» ₽468 тыс. (₽52 тыс. x 9 лет). «В рамках выездной проверки ФНС может в случае выявления нарушений начислить налог к уплате за последние три года. А за пределами давности трех лет рассматривать вопросы о возврате налоговых вычетов или доначислениях за прошлые периоды правомочен суд», — поясняет Пирогова.
По мнению Херсонцева, до утверждения официального порядка уведомления налоговой службы о трансформации ИИС делать ее — серьезный риск. «ФНС в отсутствие внутренних механизмов “проставления галочки”, что счет трансформирован, будет автоматически запускать процедуру взыскания необоснованного обогащения. Сначала это будет письмо, потом иск в суд. Мы бы рекомендовали не спешить с открытием нового ИИС при наличии старого, а дождаться, когда ФНС выпустит такой порядок и даст возможность инвесторам заполнять заявление в личном кабинете», — говорит представитель АРИ.
Что делать инвесторам с трансформированными ИИС
По информации 15 крупнейших компаний, на которые приходится 93,6% совокупной величины клиентских портфелей ИИС и 96,4% количества ИИС по состоянию на 30 сентября, в ИИС 3-го типа было конвертировано 21 753 ранее действующих счета. Такие данные «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе Банка России. Сколько из этих держателей после конвертации первого счета открыли дополнительные счета ИИС-3, не сообщается.
В ЦБ уверены, что подача заявления о трансформации до конца года в ФНС позволит налогоплательщикам сохранить право на льготы по ИИС. «Клиенты, которые уже обратились к профессиональным участникам рынка ценных бумаг с заявлением о трансформации счета, должны также до конца года подать соответствующее заявление в налоговый орган, чтобы завершить процесс трансформации счета. В этом случае будет скорректирована информация о возможности получения инвестором налоговых льгот по ИИС», — отметили в пресс-службе регулятора.
Тем инвесторам, кто все-таки трансформировал старый ИИС в новый и открыл еще один ИИС, надо обязательно уведомить налоговую службу в свободной форме заказным письмом с описью вложения либо через личный кабинет о том, что старый ИИС трансформирован, советует Херсонцев. «Когда выйдет порядок, повторно уведомить ФНС о трансформации. При получении “письма счастья” от ФНС не отмалчиваться, а предоставить документы о трансформации и уведомлении ФНС. В таком случае риски судебного преследования будут снижены, а шансы отстоять свою позицию в суде станут выше», — уверен исполнительный директор АРИ.
Пирогова также советует активно взаимодействовать с ФНС при получении письма с требованиями о возврате налоговых вычетов по старым ИИС. «При первом получении письма я бы рекомендовала написать письменный ответ с пояснениями, какие счета открыты (именно ИИС-3) и на основании каких норм действующего законодательства это произошло. Можно после отправки письма позвонить инспектору и сообщить, что ответ направлен таким-то способом (например, через личный кабинет налогоплательщика), и устно объяснить инспектору, что нарушения тут нет», — рекомендует эксперт.
В случае получения второго письма от инспекции, где доводы были не услышаны налоговым органом, Пирогова рекомендует написать жалобу на действия налогового органа и отправить ее через личный кабинет налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган, в данном случае в центральный аппарат ФНС.
Брокерские компании, которые проводят конвертацию ИИС своих клиентов, считают, что у инвесторов пока нет повода для беспокойства, несмотря на письма от налоговой.
Руководитель по развитию ИИС «БКС Мир инвестиций» Владислав Бабиев подтвердил, что на рынке есть случаи, когда инвесторы получали письма об отказе в предоставлении вычетов из-за невыполнения условий по количеству ИИС. Также, по его словам, налоговые инспекции отказывали инвесторам в приеме заявлений в свободной форме и направляли обратно к брокерам.
«Это связано с тем, что не было разработанного процесса приема таких заявлений на стороне ФНС и налоговые органы не получали информацию о трансформации ИИС у брокера. Сейчас Минфин прокомментировал, что данный процесс должен появиться к концу ноября. Поскольку после подачи заявления в налоговую ИИС будет считаться трансформированным с 1 января 2024 года, ни о каких нарушениях условий и, соответственно, потере права на вычеты речи не идет», — подчеркивает Бабиев. Как только ФНС запустит процесс, «БКС Мир инвестиций» уведомят об этом своих клиентов, кто уже трансформировал ИИС, и напомнят подать заявление в налоговую до конца этого года.
Клиенты брокера Сбербанка также получат подробные инструкции, как уведомить ФНС о конвертации ИИС, как только станет известен порядок подачи заявления.
В «Сбере» считают, что необходимо поменять текущий процесс и дать возможность брокерам без участия клиентов самим передавать в ФНС сведения о трансформации ИИС со стороны брокера. Минфин, который ранее говорил о рассмотрении такого варианта, в своих последних комментариях стал заявлять о рисках, что брокеры не будут этого делать, а наказания для них никакого не предусмотрено.
Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что среди их клиентов доля тех, кто трансформировали ИИС старых типов в ИИС-3, невелика — до 5%. «Однозначно утверждать мы не можем, но рассчитываем, что после утверждения формы информирования в конце ноября у клиентов не будет необходимости возвращать вычет после подачи уточненной 3-НДФЛ», — выразил надежду Леснов.