ФНС потребовала вернуть вычеты от инвесторов с трансформированными ИИС

«Ситуация, к сожалению, прогнозируемая и крайне неприятная для тех инвесторов, у которых ранее был открыт ИИС типа А. С 1 января 2024 года закон разрешает открытие до трех ИИС, но НК РФ содержит норму, что льгота по старым ИИС предоставляется, если открыт только один ИИС. Инвестор, открывая еще один ИИС, рискует всеми ранее полученными вычетами», — говорит исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. По его подсчетам, так как ИИС действует с 2015 года, то максимально можно «потерять» ₽468 тыс. (₽52 тыс. x 9 лет). «В рамках выездной проверки ФНС может в случае выявления нарушений начислить налог к уплате за последние три года. А за пределами давности трех лет рассматривать вопросы о возврате налоговых вычетов или доначислениях за прошлые периоды правомочен суд», — поясняет Пирогова.