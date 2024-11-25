Эксперт сделал прогноз о ценах на алкоголь после Нового года

При этом он отметил, что в 2024 году цены на импортное вино уже заметно выросли: в категории до 1000 рублей подорожание составило 50−70%, а в сегменте от 1000 до 4000 рублей — около 30−40%. Российские вина подорожали умереннее, примерно на 20%.