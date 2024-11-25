Эксперт сделал прогноз о ценах на алкоголь после Нового года

«Перед Новым годом серьезного повышения цен на алкоголь ожидать не стоит. Декабрь традиционно является пиковым месяцем, когда ритейлеры сосредоточены на реализации запасов и увеличении объемов продаж. Благодаря этому будут скидки и акции, в том числе на игристые вина», — сообщил «Известиям» представитель бизнеса.
По его словам, однако в начале следующего года рост цен на алкоголь, вероятно, будет.
«Недавнее повышение пошлин, изменения курса валют, рост ключевой ставки и увеличение расходов на логистику создают условия для удорожания. К февралю-марту 2025 года можно ожидать повышения цен еще примерно на 10−15%», — сообщил Александр Липилин.
При этом он отметил, что в 2024 году цены на импортное вино уже заметно выросли: в категории до 1000 рублей подорожание составило 50−70%, а в сегменте от 1000 до 4000 рублей — около 30−40%. Российские вина подорожали умереннее, примерно на 20%.
Ранее «Известия» сообщали, что россияне проведут Новый год преимущественно за российскими винами.