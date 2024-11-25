Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума за 27 лет

Кроме того, участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии в следующем сезоне из-за того, что жара и засуха нанесли ущерб кофейным плантациям и повредили кофейные деревья. В этом году Бразилию охватила сильнейшая за последние десятилетия засуха. По данным Национального центра мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN), с мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года.