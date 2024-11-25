Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума за 27 лет

К 20:30 мск рост замедлился до 0,96%, а фьючерсы стоили $3,05 за фунт.
Стоимость январских фьючерсов на кофе сорта робуста на бирже ICE в понедельник на максимуме поднималась на 6,86%, до $5327 за тонну. Биржевая цена кофе робуста за последние 12 месяцев поднялась более чем в два раза.
Фьючерсы на кофе выросли до многолетнего максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, сообщило агентство. По сообщениям трейдеров, производители сокращают свое предложение. Хотя официальной оценки запасов кофе, имеющегося в стране на складах, в настоящее время нет, растут опасения, что экспорт может замедлиться в ближайшие месяцы, сообщило издание.
До начала следующего сезона осталось около восьми месяцев, и процент кофе, проданного бразильскими производителями, был очень высоким, рассказал коммерческий директор трейдера Ecom Group Карлос Сантана-младший. «У нас может не хватить кофе, чтобы дожить до следующего сезона», — предупредил эксперт.
Консалтинговая компания Safras e Mercado подсчитала, что по состоянию на 12 ноября 70% последнего урожая кофе уже было продано. Для сравнения, в предыдущем сезоне этот показатель составлял примерно 64%.
Высокие темпы экспорта из Бразилии также привели к тому, что министерство сельского хозяйства США на прошлой неделе снизило оценку запасов кофе в Бразилии. Ожидается, что запасы достигнут всего 1,2 млн мешков к концу текущего сезона в июне. Это на 26% меньше, чем в предыдущем году.
Кроме того, участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии в следующем сезоне из-за того, что жара и засуха нанесли ущерб кофейным плантациям и повредили кофейные деревья. В этом году Бразилию охватила сильнейшая за последние десятилетия засуха. По данным Национального центра мониторинга и заблаговременных предупреждений стихийных бедствий (CEMADEN), с мая по август некоторые ключевые сельскохозяйственные районы страны столкнулись с самой сухой погодой с 1981 года.
Это снижает перспективы урожая арабики в Бразилии в следующем сезоне. Согласно предварительной оценке поставщика финансовых данных StoneX, ожидается, что годовое производство арабики в Бразилии в сезоне 2025−26 гг. упадет на 11% по сравнению с предыдущим сезоном.
Порядка 70% производимого в мире кофе приходится на сорт арабика (Coffea Arabica). Он выращивается преимущественно в тропических высокогорьях. Низменные районы поставляют сорт робуста (Coffea canephora), предназначенный в основном для растворимого кофе. Кофе выращивают около 40 стран, но более половины мирового производства уже давно приходится всего на две страны — Бразилию и Вьетнам.