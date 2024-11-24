Владелец Bosco Михаил Куснирович передал долю в бизнесе сыну

Основанное Ильей Куснировичем агентство Esthetic Joys, согласно информации на его сайте, позиционируется как творческое объединение, «сообщество друзей и профессионалов самых разных областей». Компания, в частности, занималась организацией мероприятий. Но, по данным СПАРК, в марте 2024 года ООО «Эстетик Джойс» было ликвидировано. В 2022 году компания получила выручку 250 тыс. руб. против 94,1 млн руб. годом ранее и чистый убыток 18,3 млн руб. против прибыли 11,7 млн руб. в 2021 году. Также Илья Куснирович ранее был совладельцем еще нескольких компаний: ему принадлежало 20% ООО «Мир Курий» и 70% ООО «Червонэ дышло», зарегистрированных в Москве и занимавшихся ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания (эти компании были ликвидированы в 2022—2023 годах). Также ему принадлежало 16% в недействующем на текущий момент ООО «Айм ин», занимавшемся деятельностью учреждений культуры и искусства.