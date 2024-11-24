Владелец Bosco Михаил Куснирович передал долю в бизнесе сыну

Сын основателя Bosco di Ciliegi Илья Куснирович стал контролирующим акционером одной из основных структур группы — компании Bosco Brands UK LTD. Это следует из данных государственного реестра компаний Великобритании, которые изучил РБК.
Изменения произошли 29 мая 2024 года, указано в данных о компании в реестре. С этой даты Илье Куснировичу принадлежит как минимум 75% акций Bosco Brands UK LTD. До весны этого года контрольный пакет компании принадлежал его отцу — основателю и владельцу Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу. Сейчас в графе «лица с существенным контролем» указан только Илья, свидетельствуют данные реестра.
В сообщении Bosco Brands UK LTD от 12 июня также говорится, что доли в ней получила и зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах Findom Investment FZCO. До этого момента данная структура в акционерах компании не фигурировала. Кроме того, с июля 2024 года она получила и 619 тыс. обыкновенных акций в другой структуре Bosco di Ciliegi — компании Investments Global Limited. Основной владелец этой организации по-прежнему Михаил Куснирович, которому принадлежит 11,7 млн обыкновенных акций. Он также указан и в графе «лица с существенным контролем», сказано в карточке Investments Global Limited.
О Findom Investment FZCO известно мало. Из информации на сайте Министерства экономики ОАЭ следует, что лицензию на ведение бизнеса она получила 11 марта 2024 года (будет действительна ровно год). Основной вид деятельности компании — инвестирование в коммерческие предприятия и управление. Другие детали о ней не раскрываются.
Илья Куснирович, а также представитель Bosco di Ciliegi не ответили на запросы РБК. Представитель Куснировича не ответил по существу на вопросы РБК.
Что такое Bosco di Ciliegi
В 1991 году Михаил Куснирович вместе с Сергеем Евтеевым, Евгением Балакиным и Михаилом Власовым, с которыми он учился в Химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева, создал фирму «Московский международный дом “Восток и Запад”». Эта компания в 1992 году занялась продажей товаров крупнейшего производителя мужского трикотажа в Италии SIMA, арендовав помещение в Петровском пассаже. В 1993 году там открылась галерея мультибрендовых бутиков, а компания Куснировича получила название Bosco di Ciliegi, что в переводе с итальянского означает «черешневый лес».
С 1992 года Куснирович арендует здание ГУМа на Красной площади в Москве. В 2014 году он переподписал контракт с Росимуществом на 49 лет. По собственным данным, на сайте магазина сейчас представлено более 100 мировых брендов модной одежды, аксессуаров, обуви, парфюмерии, косметики, спортивных, детских, а также товаров для дома и электроники премиум-класса. По данным СПАРК, выручка АО «Торговый дом ГУМ», управляющего универмагом, в 2023 году составила 6,4 млрд руб., практически не изменившись по сравнению с прошлым годом (6,5 млрд руб.). Чистая прибыль при этом увеличилась с 328 млн руб. в 2022 году до 2,5 млрд руб. в 2023-м, превысив даже пиковый показатель 2021 года (1,8 млрд руб.).
Согласно данным базы СПАРК, Bosco Brands UK LTD принадлежат ряд ключевых брендов группы, в частности Bosco и его вариации. В отчете компании за 2023 год сказано, что в 2023 году она получила от находящегося с ней под общим контролем АО «Восток и Запад» роялти в размере €3,6 млн. Для сравнения: в 2022 году выплаты в пользу Bosco Brands UK LTD составляли €7,5 млн. Гендиректор АО «Восток и Запад» — Михаил Куснирович, следует из данных СПАРК.
Контролируемая Куснировичем-старшим Investments Global Ltd владеет итальянской компанией MKC Group S.r.l. Она, в свою очередь, работает с Bosco Sport, специализирующейся на продаже спортивной одежды и аксессуаров. Под этим брендом, в частности, Bosco Sport выпускала коллекцию одежды для спорта и активного отдыха — официальную спортивную экипировку олимпийской команды России с 2002 по 2017 год.
Что известно об Илье Куснировиче
Старшему сыну основателя Bosco di Ciliegi 31 год. Он окончил факультет истории искусств РГГУ и магистратуру по специальности «fashion-маркетинг» в институте Marangoni в Лондоне, а после основал инди-группу Esthetix и выступил идеологом музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest. Из данных британского реестра следует, что у Ильи Куснировича, как и у его отца, есть гражданство Италии, а также он является налоговым резидентом Армении.
Как говорил Михаил Куснирович в интервью ТАСС в 2021 году, Илья работал с ним в компании, но ушел и основал агентство Esthetic Joys. «Трудно со мной. Тяжелый я. Говорят, довлею», — говорил Куснирович. Он отмечал, что от предыдущих поколений осталось «хрестоматийное восприятие, что сын — продолжатель дела отца». «Илья и есть продолжатель, но не в буквальном смысле, а в метафизическом», — отмечал основатель Bosco di Ciliegi, добавляя, что остается вопрос, что делать с Bosco.
«Наверное, я недостаточно постарался, чтобы влюбить Илью именно в этот бизнес. Он все знает, щепетильно реагирует на происходящее с Bosco, но не хочет или еще не готов вступать со мной в конкуренцию. Илья претендует на то, чтобы за ним оставалось последнее слово. И он не дурак, понимает, что со мной такое скорее невозможно. Пока».
Основанное Ильей Куснировичем агентство Esthetic Joys, согласно информации на его сайте, позиционируется как творческое объединение, «сообщество друзей и профессионалов самых разных областей». Компания, в частности, занималась организацией мероприятий. Но, по данным СПАРК, в марте 2024 года ООО «Эстетик Джойс» было ликвидировано. В 2022 году компания получила выручку 250 тыс. руб. против 94,1 млн руб. годом ранее и чистый убыток 18,3 млн руб. против прибыли 11,7 млн руб. в 2021 году. Также Илья Куснирович ранее был совладельцем еще нескольких компаний: ему принадлежало 20% ООО «Мир Курий» и 70% ООО «Червонэ дышло», зарегистрированных в Москве и занимавшихся ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов питания (эти компании были ликвидированы в 2022—2023 годах). Также ему принадлежало 16% в недействующем на текущий момент ООО «Айм ин», занимавшемся деятельностью учреждений культуры и искусства.
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