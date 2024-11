В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае

Как выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших китайских банков перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка. При попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.