В Union Pay назвали причину проблем в работе карт Газпромбанка в Китае

Как выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших китайских банков перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка. При попытке снять деньги в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
«Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент», — сказали РИА Новости сотрудники горячей линии.
На вопрос, что делать в сложившейся ситуации, они посоветовали воспользоваться банкоматами других банков. Корреспондент возразил, что пытался снять наличные в нескольких банках, на что на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть.
«После проверки платформа выдала ошибку “62”. Причина ошибки — restricted card. Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты», — так ответили сотрудники Union Pay на вопрос, в чем причина проблемы.
Там также посоветовали за более конкретной информацией обращаться в банк.
По информации корреспондентов РИА Новости, снять наличные с карт Union Pay Газпромбанка невозможно также в Японии и Камбодже, а в Турции приложение банка пропало из App Store.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. После этого банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, а на следующий день разослал письмо предупреждение о том, что с 21 ноября его карты отключены от Union Pay.