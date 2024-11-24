Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

Велигодский отметил, что на сегодняшний день около 40% мошеннических практик происходит по схеме обмана через «Госуслуги». Более того, мошенники нашли способ ее трансформировать: пострадавшему отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит на мошеннический номер и дальше в полной уверенности, что он разговаривает со службой безопасности портала или ведомства, начинает делать то, что ему говорят.