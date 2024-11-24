Россиянам рассказали о самых распространенных видах мошенничества

«Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на “Госуслугах”, схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя и третий — это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев», — сказал он в кулуарах межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте».
Велигодский отметил, что на сегодняшний день около 40% мошеннических практик происходит по схеме обмана через «Госуслуги». Более того, мошенники нашли способ ее трансформировать: пострадавшему отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит на мошеннический номер и дальше в полной уверенности, что он разговаривает со службой безопасности портала или ведомства, начинает делать то, что ему говорят.
Ранее вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь сообщал, что 85% случаев мошенничества на сегодняшний день осуществляются с помощью телефонной связи. По оценке Сбербанка, против россиян работает более 400 колл-центров на Украине. В кредитной организации отметили, что в 2021 году россиянам поступало 2 миллиона звонков мошенников в сутки, а в январе этого года было зафиксировано 20 миллионов звонков в сутки. На сегодняшний день количество значительно уменьшилось — до 6 миллионов в день.