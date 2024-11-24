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Приложение Газпромбанка пропало из App Store

СТАМБУЛ, 24 ноя — РИА Новости. Приложение Газпромбанка пропало из App Store и с воскресенья перестало работать на iPhone в Турции, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

«Эта версия (приложения — ред.) уже не поддерживается», — говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось.

Газпромбанк предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна.

За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается.