Пик в напряжении: инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025-го

Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это не устойчивый процесс. На инфляцию давят санкции, которые удорожают импорт, дефицит кадров, из-за чего опережающе растут зарплаты и заложенное в бюджет увеличение тарифов на ЖКХ и перевозки. Высокая ключевая ставка сейчас единственный фактор, способный замедлить рост цен, считают эксперты. Однако ее действие отражается на экономике с лагом в два-три квартала. Именно к весне будет видна реакция на ужесточение политики ЦБ, которое началось летом 2024-го.