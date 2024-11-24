Пик в напряжении: инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025-го

Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это не устойчивый процесс. На инфляцию давят санкции, которые удорожают импорт, дефицит кадров, из-за чего опережающе растут зарплаты и заложенное в бюджет увеличение тарифов на ЖКХ и перевозки. Высокая ключевая ставка сейчас единственный фактор, способный замедлить рост цен, считают эксперты. Однако ее действие отражается на экономике с лагом в два-три квартала. Именно к весне будет видна реакция на ужесточение политики ЦБ, которое началось летом 2024-го.
Когда инфляция начнет снижаться
Устойчивое снижение инфляции начнется не ранее II квартала 2025-го, считают семь из двенадцати опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка. При этом трое из специалистов полагают, что это произойдет лишь во втором полугодии. Еще двое аналитиков указали на то, что рост цен уже стал замедляться.
— Инфляция действительно постепенно снижается с пика июля 2024 года (с 9,1%) до 8,5% в октябре. Но этот тренд пока что неустойчивый. Также на высоком уровне остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса, что не позволяет с уверенностью говорить о снижении рисков, — уверен управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Экономика находится на определенном «инфляционном плато», подчеркнул он.
Экономика сейчас находится в переломной точке, заявляла на заседании в Госдуме 19 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, сегодняшние позитивные процессы с некоторым лагом приведут к замедлению текущей инфляции, а затем будет виден и перелом в годовых показателях.
Впрочем, по данным доклада Банка России о «Динамике потребительских цен», в октябре инфляция замедлилась в связи со снижением стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Но в то же время большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу.
По прогнозам ЦБ, годовая инфляция по итогам 2024-го ожидается на уровне 8−8,5% годовых. При этом некоторые эксперты полагают, что цифра может быть выше. Рост цен может достичь 9,2−9,4% в декабре, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Оценки опрошенных «Известиями» экспертов относительно сроков снижения инфляции в основном не так оптимистичны: они считают, что устойчивый тренд будет виден позднее, как минимум во II квартале 2025-го. Сейчас слишком много факторов, которые давят на цены.
Почему в России сохраняется высокая инфляция
— Основной драйвер разгона инфляции в РФ сегодня внешние ограничения. Из-за них поставки товаров в страну становятся дороже, так как увеличиваются издержки на логистику, — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
На первый план также выходят валютные риски — с августа рубль обесценился на 15%, это сделало импорт более дорогим, сказал научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
Кроме того, замедление инфляции сдерживается из-за роста расходов бюджета, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Чем больше государство тратит, тем больше в экономике денег, что разгоняет цены. Другая причина — дефицит рынка труда, добавила она. Из-за него компании переманивают сотрудников, повышая им зарплаты, — всё это также поднимает общий уровень цен.
Еще один негативный фактор — слабый урожай в 2024-м: на 1 ноября сбор основных культур по сравнению с прошлым годом уменьшился от 2% до 15%, писали ранее «Известия».
— По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной длительное время. Среди них — ускоренная индексация тарифов, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, — добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Как высокая ключевая ставка влияет на инфляцию
Сейчас действие ставки — единственный значимый фактор, который может сдержать разрастание инфляции. Повышение ключевой помогает восстановить баланс спроса и предложения в экономике, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. В связи с высокими ставками люди меньше тратят заемные средства и больше сберегают, из-за чего предприятия перестают завышать цены на свою продукцию, поскольку им нужно сохранять уровень продаж.
Ключевая помогает тормозить темпы роста кредитования, но корпоративное кредитование в РФ всё еще растет высокими темпами, согласен Владимир Чернов.
«Ставка эффективно противостоит инфляции. Если бы мы оставили ее на том уровне, на котором она была до середины прошлого года (7,5%), то инфляция была бы уже давно не просто двузначной, а вполне могла достичь и 20%, и 30%, а вполне возможно, что и больше», — заявляла Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Весной 2025-го на инфляции отразятся предыдущие раунды ужесточения денежно-кредитной политики, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он добавил: между повышением ключевой и ее влиянием на экономику проходит два-три квартала.
Летнее ужесточение монетарной политики (ЦБ поднял ставку с 16% до 18% в конце июля) как раз проявится в I квартале 2025-го, полагает он.
Жесткая монетарная политика должна охлаждать спрос, однако она также может привести к тому, что предприятия сократят предложение товаров и услуг — в частности, те, кто не может воспользоваться господдержкой, считает Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Она резюмировала: в условиях беспрецедентно жесткой денежно-кредитной политики пока нет уверенности, в каком состоянии экономика выйдет из перегрева.
По ожиданиям ЦБ, жесткая политика позволит снизить инфляцию до 4,5−5% в следующем году, затем стабилизировать ее на уровне вблизи 4%. С таким оптимистичным прогнозом согласны и опрошенные «Известиями» аналитики: они считают, что опустить рост цен до 5% к концу 2025-го вполне реально.