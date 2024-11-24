Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — сказала Бессараб.
Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Также президент запустил национальный проект «Семья», направленный на поддержку семей и рождаемости.
23 ноября 2024 года Путин ввел штрафы до 5 млн руб. за «пропаганду чайлдфри в интернете» для юрлиц. Для физических лиц максимальная сумма штрафа составит 400 тыс. руб.