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Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей

В 2027 году выплата за рождение второго ребенка, если не было выплаты за первого, достигнет 1 млн руб. Об этом «Парламентской газете» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: Freepik

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — сказала Бессараб.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Также президент запустил национальный проект «Семья», направленный на поддержку семей и рождаемости.

23 ноября 2024 года Путин ввел штрафы до 5 млн руб. за «пропаганду чайлдфри в интернете» для юрлиц. Для физических лиц максимальная сумма штрафа составит 400 тыс. руб.