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Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.

Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение «сбой транзакции», а ICBC пишет, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».

Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было.

США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.

В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.