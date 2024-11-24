Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение «сбой транзакции», а ICBC пишет, что «банк-эмитент не может обработать транзакцию».
Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.