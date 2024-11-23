Володин сообщил, что ГД и правительство сообща работали над бюджетом

«Кстати, достаточно высокая была консолидация депутатов. Бюджет всегда ведь всех разъединяет, у каждой партии свои цели, но вот в данном случае у нас подавляющее большинство было за. Надо сказать, и Дума, и правительство работали сообща, понимая свою ответственность. Нельзя сказать, что здесь со всем соглашаемся или мы, или правительство, но стало больше профессионализма, ответственности обеих сторон, и это очень положительно сказывается», — пояснил он.