Володин сообщил, что ГД и правительство сообща работали над бюджетом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственная дума и правительство РФ сообща работали над законом о федеральном бюджете, понимая свою ответственность. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«Кстати, достаточно высокая была консолидация депутатов. Бюджет всегда ведь всех разъединяет, у каждой партии свои цели, но вот в данном случае у нас подавляющее большинство было за. Надо сказать, и Дума, и правительство работали сообща, понимая свою ответственность. Нельзя сказать, что здесь со всем соглашаемся или мы, или правительство, но стало больше профессионализма, ответственности обеих сторон, и это очень положительно сказывается», — пояснил он.
Володин отметил, что бюджет принят в непростое время. «Но несмотря на огромное количество санкций, а их уже более 22 тыс., бюджет сбалансирован, он решает все социальные обязательства. Более того, приняты новые программы и, конечно, обеспечивает вопросы развития страны. А также для нас главный приоритет, чтобы ни в чем не нуждались семьи участников СВО, наши солдаты и офицеры, воюющие и делающие все для защиты нашей безопасности, наших граждан», — добавил председатель палаты парламента.
«Мы сразу после принятия закона о бюджете будем со своей стороны все делать, чтобы был парламентский контроль, и в ходе поездок по регионам должны знакомиться, как реализуются программы в рамках федерального бюджета, национальные проекты», — пояснил Володин.