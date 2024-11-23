В России цены на цветы за год выросли на 11%

«В ноябре 2024 года средняя сумма, затрачиваемая на букет, составила 2567 рублей, что на 11% дороже по сравнению с тем же периодом 2023 года. Медианная стоимость одной розы в магазине составляет 182 рубля — плюс 11% от прошлого года. Гвоздику в среднем можно приобрести за 65 рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году», — отметили в компании.