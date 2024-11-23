В России цены на цветы за год выросли на 11%

«В ноябре 2024 года средняя сумма, затрачиваемая на букет, составила 2567 рублей, что на 11% дороже по сравнению с тем же периодом 2023 года. Медианная стоимость одной розы в магазине составляет 182 рубля — плюс 11% от прошлого года. Гвоздику в среднем можно приобрести за 65 рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году», — отметили в компании.
При этом цена на цветок каллы достигла 360 рублей (+8%), пионы стоят 377 рублей (+8%), а хризантемы — 253 рубля (+7%). Также отмечается, что яркий подсолнух россияне могут купить за 255 рублей, лилия обойдется в 268 рублей, а эустома — в 550 рублей. Цены на эти цветы возросли на 2%.
Средняя стоимость одного ириса в ноябре составляет 122 рубля (+5%), гладиолуса — 227 рублей (+4%), а гортензии — 451 рубль (+3%).
Ранее, 19 октября, сообщалось, что Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на импорт бутонов и срезанных цветов из Казахстана из-за несоответствия российским стандартам фитосанитарных сертификатов. Служба уточнила, что Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии, но компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции.