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В Германии перестали работать карты Газпромбанка

БЕРЛИН, 23 ноя — РИА Новости. Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

Опрошенным корреспондентом РИА Новости владельцам карты UnionPay от ГПБ в Германии в пятницу удалось снять сумму в рамках дневного лимита, но уже в субботу банкоматы перестали выдавать средства вовсе.

В Германии услуги ГПБ пользовались популярностью для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. В качестве платежной системы UnionPay функционировала лишь в крупных торговых центрах и магазинах люксового сегмента.

Сами карты принимались только в небольшом количестве банков, а в прошлом году данный список сократился до банкоматов одной банковской сети.

Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России.

Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.