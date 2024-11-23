В Германии перестали работать карты Газпромбанка

США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Опрошенным корреспондентом РИА Новости владельцам карты UnionPay от ГПБ в Германии в пятницу удалось снять сумму в рамках дневного лимита, но уже в субботу банкоматы перестали выдавать средства вовсе.
В Германии услуги ГПБ пользовались популярностью для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. В качестве платежной системы UnionPay функционировала лишь в крупных торговых центрах и магазинах люксового сегмента.
Сами карты принимались только в небольшом количестве банков, а в прошлом году данный список сократился до банкоматов одной банковской сети.
Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России.
Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.