В ГД исключили влияние на маткапитал выплат на третьего ребенка

Ранее Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить выплаты для семей с детьми в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов. По ее словам, данная инициатива направлена на создание дополнительных гарантий для семей, находящихся в сложных финансовых условиях, и обеспечение устойчивого развития общества через поддержку молодых поколений.