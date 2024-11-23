Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом

Кроме того, министр заявляла в интервью журналу Stylist, что проработала 10 лет в Банке Англии. На самом деле она там была шесть лет, один год из которых ушел на оплаченную Банком учебу в Лондонской школе экономики по программе магистратуры, а два — на работу в британском посольстве в Вашингтоне в качестве младшего научного сотрудника.