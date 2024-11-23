Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления, приукрашивая свой опыт работы экономистом, пишет в субботу газета Times.
«Выяснилось пять случаев, когда министр финансов приукрашивала свои заслуги как экономиста в ключевые моменты своей карьеры», — сказано в статье.
Согласно изданию, во время парламентских выборов 2010 года министр утверждала, что занимала должность экономиста в банке Halifax, тогда как в действительности она работала в отделе по работе с жалобами на розничные банковские услуги.
Кроме того, министр заявляла в интервью журналу Stylist, что проработала 10 лет в Банке Англии. На самом деле она там была шесть лет, один год из которых ушел на оплаченную Банком учебу в Лондонской школе экономики по программе магистратуры, а два — на работу в британском посольстве в Вашингтоне в качестве младшего научного сотрудника.
Помимо этого газета приводит данные из документа для регистрационной палаты, в котором она указана как «экономист», хотя она в то время, как пишет СМИ со ссылкой на источники, работала в HBOS и отвечала за проекты в области информационных технологий и администрирования.
Аналогично она утверждала в соцсети Linkedin, что работала экономистом в HBOS, хотя на прошлой неделе информация об этом опыте работы была исправлена на «розничные банковские услуги».
В 2023 году Ривз также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, однако в частном секторе министр финансов никогда не работала, отмечает СМИ.