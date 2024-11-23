Газпромбанк сообщил клиентам об отключении карт от UnionPay

Изначально банк заявил о штатной работе сервисов, в том числе карт иностранных платежных систем, в России. Однако позднее кредитная организация предупредила клиентов о возможных проблемах с картами Union Pay за границей и рекомендовала использовать наличные средства. После попадания под американские санкции карты UnionPay других российских банков перестали работать за рубежом. В частности, речь идет о Т-банке, МТС Банке, банке «Приморье», банке «Санкт-Петербург» и других.