Газпромбанк сообщил клиентам об отключении карт от UnionPay

Карты Газпромбанка отключены от сети платежной системы UnionPay, о соответствующем уведомлении финансовой организации рассказали РБК клиенты банка.
«С 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной сети UnionPay. Снятие средств и покупки по этим картам недоступны», — говорится в уведомлении.
Ранее с сайта банка пропало предложение о возможности оформления таких дебетовых карт. Теперь клиентам предлагают оформить карты платежной системы «Мир». «Коммерсантъ» со ссылкой на поддержку кредитной организации пишет об остановке выпуска карт UnionPay. Они перестали работать в ОАЭ, Таиланде, Турции, Казахстане, Катаре, Вьетнаме, Германии и Венгрии, передает ТАСС.
После начала военной операции на Украине и введения санкций Газпромбанк оставался одним из немногих банков в России, где физические лица могли оформить карты платежной системы UnionPay и использовать их за границей.
21 ноября Газпромбанк попал в черный список США (SDN, Specially Designated Nationals List) в рамках масштабных санкций против финансового сектора России. Он входит в перечень системно значимых кредитных организаций. С 2022 года Газпромбанк был ответственным за расчеты за газ с импортерами из недружественных стран.
Изначально банк заявил о штатной работе сервисов, в том числе карт иностранных платежных систем, в России. Однако позднее кредитная организация предупредила клиентов о возможных проблемах с картами Union Pay за границей и рекомендовала использовать наличные средства. После попадания под американские санкции карты UnionPay других российских банков перестали работать за рубежом. В частности, речь идет о Т-банке, МТС Банке, банке «Приморье», банке «Санкт-Петербург» и других.
Москва считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новый способ расчетов за экспорт газа будет найден.