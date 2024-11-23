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Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

Источник: © РИА Новости

Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть — до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее.

В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года.

Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% — до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский — на 17%, до 24,3 миллиарда.