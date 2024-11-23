Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% — до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский — на 17%, до 24,3 миллиарда.