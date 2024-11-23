Эксперт дал советы по выбору квартиры с минимальными затратами на ремонт

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что при покупке жилья россияне в первую очередь ориентируются на его местоположение и только потом — на имеющийся бюджет. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ. Каждый третий россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Еще примерно 30% удобным назвали загородный дом. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23% опрошенных. И только 15% выбрали вторичное жилье, которому более 10 лет.