Эксперт дал советы по выбору квартиры с минимальными затратами на ремонт

«Для снижения затрат стоит рассмотреть квартиры с готовой отделкой от застройщика. Такое жилье позволяет заселиться сразу после покупки, исключая дополнительные расходы на ремонт. Простые и функциональные планировки без сложных архитектурных решений облегчают меблировку, а однокомнатные квартиры и студии помогают сэкономить благодаря меньшей площади», — объяснил эксперт.
По его словам, важно избегать квартиры с перепланировками. Это не только избавляет от затрат на согласование изменений, но и позволяет избежать дополнительных расходов на перенос инженерных коммуникаций.
В то же время, при выборе квартиры с отделкой важно оценить ее качество. Как объяснил специалист, материалы должны быть долговечными и экологически безопасными.
«Ровность стен и полов, аккуратность швов и стыков — показатели, на которые стоит обратить внимание. Не менее важна надежность сантехники и электрики: все приборы должны быть установлены корректно и без дефектов», — отметил он.
Самотойлов рассказал, что окна и двери играют ключевую роль: они должны быть герметичными, обеспечивать тепло- и звукоизоляцию. Если отделка соответствует предпочтениям покупателя, это избавит от необходимости в переделках и дополнительных тратах.
«Экономичные и долговечные материалы помогут снизить затраты без ущерба для качества. Ламинат станет доступным и устойчивым к износу решением для пола, а виниловые обои — практичным вариантом для стен благодаря влагостойкости и прочности», — обратил внимание менеджер.
По его мнению, для отделки ванных комнат и кухонь можно выбрать керамическую плитку, а пластиковые панели подойдут для потолков и стен в влажных помещениях. К тому же натяжные потолки и МДФ-плинтусы помогут завершить интерьер без значительных затрат.
«Для экономии на ремонте часть работ можно сделать своими руками. Покраска стен и укладка ламината не требуют профессиональных навыков, а установка межкомнатных дверей и монтаж розеток под силу при наличии базовых знаний», — добавил Самотойлов.
Самостоятельная сборка мебели, установка светильников и декоративных элементов, таких как полки или карнизы, также помогут существенно сэкономить, считает он.
Эксперт посоветовал перед покупкой квартиры внимательно оценить состояние инженерных систем.
«Важно запросить документацию у застройщика, чтобы убедиться в сроках эксплуатации и качестве используемых материалов. Визуальный осмотр труб, проводки и приборов учета поможет выявить возможные проблемы, а тестирование работы отопления, водоснабжения и электрики подтвердит исправность систем», — объяснил он.
В случае сомнений можно привлечь независимого эксперта для профессиональной оценки. Также уточнение гарантийных обязательств застройщика позволит избежать неожиданных затрат на ремонт.
По словам специалиста, квартиры с базовой отделкой — удачный выбор для минимизации расходов. Но важно изучить предложенные варианты и выбрать тот, который наиболее соответствует предпочтениям. При этом проверка качества выполненных работ, включая сантехнику, электрику и отделку стен, поможет избежать переделок, добавил Самотойлов.
«Сравнение стоимости квартир с отделкой и без нее позволит оценить выгоду. Если базовая отделка выполнена качественно, это ускорит переезд и избавит от необходимости в дополнительных вложениях», — заключил специалист.
Ранее, 2 ноября, сообщалось, что при покупке жилья россияне в первую очередь ориентируются на его местоположение и только потом — на имеющийся бюджет. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ. Каждый третий россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3−10 лет. Еще примерно 30% удобным назвали загородный дом. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23% опрошенных. И только 15% выбрали вторичное жилье, которому более 10 лет.