Центробанк показал телефонного кота-мошенника из мема

Оригинальный мем с дружелюбным котом стал популярным в начале осени. Кота «оживили» с помощью искусственного интеллекта, отчего он выглядит неестественно. Питомец предлагает поиграть в гляделки, а потом удивляется, почему пользователь не хочет с ним играть. Позднее в соцсетях появились различные версии ролика.