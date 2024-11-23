Центробанк показал телефонного кота-мошенника из мема

Антропоморфный кот говорит на человеческом языке, он начинает цитировать текст из оригинального мема.
«Бу, испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу», — говорит животное.
После кот переходит к стандартным для мошенников формулировкам и просит прислать ему код из СМС, чтобы перевести средства на «специальный безопасный счет».
Авторы видео советуют прерывать общение с подозрительными лицами и «класть трубку без разговоров».
Оригинальный мем с дружелюбным котом стал популярным в начале осени. Кота «оживили» с помощью искусственного интеллекта, отчего он выглядит неестественно. Питомец предлагает поиграть в гляделки, а потом удивляется, почему пользователь не хочет с ним играть. Позднее в соцсетях появились различные версии ролика.