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Центробанк показал телефонного кота-мошенника из мема

Центральный банк России опубликовал ролик, в котором телефонным мошенником является кот из мема «Бу, испугался?». Видео регулятор выложил в своем телеграм-канале.

Антропоморфный кот говорит на человеческом языке, он начинает цитировать текст из оригинального мема.

«Бу, испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу», — говорит животное.

После кот переходит к стандартным для мошенников формулировкам и просит прислать ему код из СМС, чтобы перевести средства на «специальный безопасный счет».

Авторы видео советуют прерывать общение с подозрительными лицами и «класть трубку без разговоров».

Оригинальный мем с дружелюбным котом стал популярным в начале осени. Кота «оживили» с помощью искусственного интеллекта, отчего он выглядит неестественно. Питомец предлагает поиграть в гляделки, а потом удивляется, почему пользователь не хочет с ним играть. Позднее в соцсетях появились различные версии ролика.