Безвольные хлеба: в РФ разрабатывают систему мониторинга северного завоза

Минвостокразвития России, выступая федеральным координатором северного завоза на платформе «Гостеха», разрабатывает федеральную государственную информационную систему «Северный завоз», сообщил «Известиям» глава ведомства Алексей Чекунков. Главные цели — повышение доступности товаров для северян, расширение ассортимента, повышение стабильности и надежности поставок. Как это повлияет на обеспечение местных жителей необходимыми товарами и что еще можно сделать для улучшения транспортно-логистической системы, разбирались «Известия».
Цифровизация региона
Цифровая маркировка грузопотока, по его словам, станет одной из новаций, которая позволит осуществлять как трекинг грузов на всем маршруте доставки, так и автоматически приоритизировать обработку грузов северного завоза на складах, в морских портах, на железной дороге.
— ФГИС «Северный завоз» станет новой платформой для сквозного взаимодействия поставщиков товаров, транспортно-логистических и экспедиционных компаний. Цифровизация и автоматизация процессов ускорят основные процессы северного завоза, повысят их прозрачность. Объединяются процессы планирования, закупки, логистики, включая маркировку грузов, — отметил Чекунков в беседе с «Известиями».
Кроме того, в платформу будут интегрированы аналитический модуль и технологии искусственного интеллекта. Все участники северного завоза смогут в любой момент и оперативно получить исчерпывающую информацию о поставщиках, перевозчиках, контрактах, маршрутах, ценах, а также задействованной для северного завоза инфраструктуре.
Ожидается, что цифровизация северного завоза позволит снизить до 30% расходы на страхование и до 12% сократить операционные затраты на тонну груза, что несомненно должно способствовать снижению цен, которые традиционно выше в северных регионах из-за логистических издержек, сообщила «Известиям» аналитик Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Каринэ Хаджи.
— Можно ожидать увеличения ассортимента товаров за счет упрощения доступа поставщиков продукции к услугам транспортировки товаров в северные регионы нашей страны, — отметила она.
Расширение деятельности цифровых маркетплейсов и их собственной логистической инфраструктуры, по ее мнению, способствовало бы улучшению транспортно-логистической системы на Севере в целом и расширению доступа населения к товарам народного потребления по недорогим ценам. В этой связи целесообразно рассмотреть возможности для разработки программ поддержки развития электронной торговли в северных регионах России.
— Кроме того, перспективным решением проблемы доставки грузов в удаленные и малонаселенные районы Крайнего Севера видится использование беспилотной авиации. Соответствующие проекты уже реализуются в рамках механизма экспериментальных правовых режимов (ЭПР), — сказала эксперт. — В нескольких регионах, например в Ненецком автономном округе, тестируется использование беспилотников, что может ускорить и удешевить доставку небольших грузов в самые труднодоступные районы.
Система мониторинга позволит более точно планировать и отслеживать транспортные потоки, что может привести к снижению задержек в доставке товаров, сказал «Известиям» коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.
— Это обеспечит более стабильное поступление необходимых товаров в удаленные районы. Аналитическая система может помочь в разработке более оптимальных маршрутов для доставки, что также будет способствовать своевременной поставке продуктов и снижению рисков дефицита. Улучшение логистики может привлечь большее число поставщиков, что создаст конкуренцию на местном рынке и, как следствие, приведет к снижению цен, — отметил он.
Затраты на транспортировку
Мониторинг логистических процессов оказывает положительное влияние на обеспечение местных жителей необходимыми товарами, поскольку позволяет эффективнее выстраивать цепочки поставок, полагает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Это способствует улучшению доступности товаров в регионе и оптимизации выбора маршрутов их доставки.
— На сегодняшний день снабжение товарами уже стабильно, однако ожидается, что данные меры приведут к дополнительным улучшениям, особенно в ценовом аспекте, — сказал «Известиям» эксперт. — Формирование цены зависит не только от логистики, но и от множества других экономических факторов. Поэтому точный прогноз изменений цен затруднителен. Тем не менее снижение затрат на транспортировку может стать предпосылкой для уменьшения стоимости товаров. Что касается ассортимента, то более эффективная логистика позволит расширить номенклатуру поставляемых товаров. Однако ассортимент должен соответствовать потребительским предпочтениям и особенностям спроса в регионе.
С точки зрения транспортно-логистической системы, по его мнению, ключевыми направлениями улучшений являются развитие инфраструктуры, включая портовые мощности, и обеспечение функционирования всех элементов этой системы. На данный момент реализуется значительное количество проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры, включая инициативы в рамках развития Северного морского пути (СМП). Этот маршрут становится всё более привлекательным для международных перевозок благодаря сокращению времени доставки и снижению затрат на топливо, что делает его особенно важным для транспортировки нефти, газа и других сырьевых товаров.
Строительство и модернизация портов, терминалов и складских комплексов вдоль побережья Арктики существенно улучшает условия хранения и обработки грузов, обеспечивая бесперебойное функционирование логистических цепей, уверен Артур Леер. При этом ведется эффективная реализация инвестиционных проектов освоения Арктики. Совместные проекты с зарубежными партнерами в рамках расширения международной кооперации позволяют ускорить развитие инфраструктуры и повысить конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке.
Кроме того, цифровизация и автоматизация логистических процессов становятся важными элементами развития. Современные информационные системы управления обеспечивают повышение точности планирования, сокращение издержек и улучшение контроля за всеми этапами транспортировки. Развитие арктической логистики создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты и стимулирует развитие смежных отраслей.
Таким образом, Северный морской путь, представляющий собой уникальный транспортный коридор вдоль северного побережья России, обладает огромным потенциалом. Его использование позволяет значительно сокращать сроки доставки грузов между Европой и Азией, снижать расходы на перевозку и открывать новые возможности для экономического роста. Современные тенденции развития логистики в Арктике свидетельствуют о ее значимой роли в укреплении позиций России на мировой экономической арене.
Развитие навигации
В экспертном сообществе также отмечают необходимость дальнейшего развития Севморпути для поддержания региона. Это особая акватория, спроектировать и построить суда для которой достаточно сложно, напомнил эксперт Проектного офиса развития Арктики, директор Центра арктических исследований Президентской академии Сергей Кренц.
— Помимо проектирования и строительства флота важной компетенцией является моделирование судового трафика в высоких широтах и прогнозирование его изменения в долгосрочной перспективе, что связано со спецификой морей российской Арктики, значительно отличающихся как по ледовым, так и по батиметрическим (связанным с рельефом подводной части водных бассейнов. — «Известия») условиям от морей европейского и североамериканского секторов, — заявил «Известиям» эксперт. — Сложная ледовая обстановка, в свою очередь, диктует необходимость проектирования и строительства как широкой номенклатуры судов ледового класса, так и самих ледоколов.
Неслучайно, по его словам, отдельные разделы документов стратегического развития посвящены созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей. Кроме этого, предусмотрены сооружение аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащение арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолетами.
— Круглогодичная навигация нужна не просто с точки зрения обеспечения логистики в российской Арктике, она способна повлиять на сезонность, которая сегодня во многом определяет сущность всех социально-экономических процессов на Крайнем Севере, — отметил он. — Сегодня для доставки некоторых жизненно важных грузов (уголь, дизельное топливо, стройматериалы