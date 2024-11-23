Безвольные хлеба: в РФ разрабатывают систему мониторинга северного завоза

— На сегодняшний день снабжение товарами уже стабильно, однако ожидается, что данные меры приведут к дополнительным улучшениям, особенно в ценовом аспекте, — сказал «Известиям» эксперт. — Формирование цены зависит не только от логистики, но и от множества других экономических факторов. Поэтому точный прогноз изменений цен затруднителен. Тем не менее снижение затрат на транспортировку может стать предпосылкой для уменьшения стоимости товаров. Что касается ассортимента, то более эффективная логистика позволит расширить номенклатуру поставляемых товаров. Однако ассортимент должен соответствовать потребительским предпочтениям и особенностям спроса в регионе.