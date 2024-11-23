Беднее родителей: как экономика изменила политические взгляды молодежи

В США молодые люди до 30 лет в последние десятилетия являлись электоратом демократов. Так было и в 2020 году, когда Джо Байден победил среди избирателей в возрасте 18−29 лет в соотношении 62% против 38%. Спустя четыре года расклад был совершенно другой: Камала Харрис выиграла в этой категории населения всего лишь 4 процентных пункта (51% против 47%). Это худший результат для кандидата от Демпартии с начала XXI века. А среди некоторых категорий, где превосходство демократов еще недавно было бесспорным, к примеру белых молодых людей с университетским образованием, Трамп и вовсе выиграл. По другим же (молодые латиноамериканцы, молодые женщины) преимущество конкурентов было сведено на нет. Но рост числа голосов, отданных за республиканского кандидата, по сравнению с 2020 годом произошел среди всех субкатегорий американской молодежи.