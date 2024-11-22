Жизнь заиграла касками: правительство представит новые меры поддержки стройотрасли

— Но стройка ждать не может, много проектов начаты, их нужно закончить в срок, — говорит он. — Поэтому сейчас нам нужна не стратегия, а тактика выживания. Потому что параллельно со строительством перед застройщиками стоит вопрос — как продать построенные объекты так, чтобы это не слишком больно ударило ни по покупателю, ни по нему самому?