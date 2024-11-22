В «Сбере» назвали способ по борьбе с дропперами

Сбербанк несколько лет назад принял стратегию «Антидроп» по противодействию использования дропперов — лиц, которые передают мошенникам свои банковские карты или предоставляют к ним доступ, помогая выводить похищенные деньги — в схемах мошенничества. Благодаря этой работе за последние пару лет число дропперов с картами «Сбера» сократилось почти в пять раз. «Это значит, что наши карты становится все менее экономически целесообразно использовать для вывода похищенных у людей денег», — сообщил Велигодский.