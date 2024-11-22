В «Сбере» назвали способ по борьбе с дропперами

Сбербанк несколько лет назад принял стратегию «Антидроп» по противодействию использования дропперов — лиц, которые передают мошенникам свои банковские карты или предоставляют к ним доступ, помогая выводить похищенные деньги — в схемах мошенничества. Благодаря этой работе за последние пару лет число дропперов с картами «Сбера» сократилось почти в пять раз. «Это значит, что наши карты становится все менее экономически целесообразно использовать для вывода похищенных у людей денег», — сообщил Велигодский.
«Однако, как только мы стали “закручивать гайки”, дропы начали мигрировать в другие банки, которые не уделяют должное внимание вопросу борьбы с ними. Поэтому мы считаем, что нужно установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков. Это будет хороший стимул для банков заниматься вопросами борьбы с дропперством», — сказал он.
Для эффективной борьбы с дропперством Велигодский привел в пример опыт Белоруссии, где ввели уголовную ответственность за эту деятельность. «Минимальное наказание — это штраф, а максимальное — 10 лет лишения свободы. И у них проблема с дропперством решена, там ее нет», — отметил он.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах форума по кибербезопасности SOC Forum 2024 сообщал, что благодаря отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками «Сберу» с начала года удалось вернуть россиянам более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов.
По его словам, сейчас большинство дропперов в России — граждане до 24 лет, при этом «Сбер» фиксирует дальнейшее вовлечение в дропперство молодых людей, интересующихся легкими заработками.
В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство направлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. В июне член СПЧ РФ Элина Сидоренко говорила, что число дропперов в России, по разным данным, может составлять до 2 миллионов человек.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме во вторник, подчеркнула важность усиления ответственности за дропперство.