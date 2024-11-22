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В России цены на стройматериалы выросли на 11%

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что показатель меньше на 4%, чем за январь-ноябрь 2023 года.

Источник: Unsplash / CC0

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средний рост цен на строительные материалы за январь-ноябрь 2024 года на территории РФ составил около 11%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе заседания комиссии РСПП по жилищной политике.

«Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11% (за январь-ноябрь 2024 года — прим. ТАСС). Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 года», — сказал замминистра.

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС, сообщали, что стоимость импортных строительных материалов в РФ может вырасти на 10−15% в 2025 году по сравнению с 2023 годом.