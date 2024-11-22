Структура «Сбера» стала совладельцем IT-компании «Аквариус»

Предполагается, что «Сбер» также выступит одним из банков — организаторов размещения акций «Аквариуса» на бирже. О планах компании «в перспективе трех лет» провести IPO стало известно в 2023 году. В октябре этого года организационно-правовая форма группы компаний «Аквариус» была преобразована с ООО в АО. Глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин объяснял преобразование «более гибким корпоративным управлением». По словам одного из источников, компания была готова к проведению размещения в ноябре этого года, но текущий план по IPO — 2025 год.