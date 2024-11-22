Структура «Сбера» стала совладельцем IT-компании «Аквариус»

Структура «Сбера» стала владельцем 12% производителя IT-оборудования «Аквариус», рассказали РБК два источника на рынке электроники. Как уточнил еще один собеседник, знакомый с параметрами сделки, инвестором выступил «СберИнвест» («Сбербанк Инвестиции» — входит в блок корпоративно-инвестиционного бизнеса «Сбера»). Сделка, по его информации, обсуждалась сторонами давно и была закрыта в первой половине 2024-го. «Для “Сбера” сделка является долгосрочной стратегической инвестицией. Привлеченные средства направлены на финансирование инвестиционной программы “Аквариуса”, — указывает собеседник.
Предполагается, что «Сбер» также выступит одним из банков — организаторов размещения акций «Аквариуса» на бирже. О планах компании «в перспективе трех лет» провести IPO стало известно в 2023 году. В октябре этого года организационно-правовая форма группы компаний «Аквариус» была преобразована с ООО в АО. Глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин объяснял преобразование «более гибким корпоративным управлением». По словам одного из источников, компания была готова к проведению размещения в ноябре этого года, но текущий план по IPO — 2025 год.
В «Сбере» и «Аквариусе» отказались от комментариев.
Чем занимается «Аквариус».
Компания была основана в 1989 году как совместное советско-западногерманское предприятие «Аквариус Системз Интеграл» и спустя три года стала полностью российским предприятием. «Аквариус» разрабатывает и производит персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, серверы, системы хранения данных, мониторы, телеком-оборудование и др. Компания предоставляет IT-решения для крупного, среднего и малого бизнеса, а также госкомпаний.
«Аквариус» осуществляет полный цикл производства высокотехнологичного оборудования, включая печать печатных плат, монтаж компонентов и сборку готовых изделий. Компания также занимается поставками, сборкой, обеспечением кибербезопасности и подготовкой защищенного оборудования, включая оборудование уровня государственной тайны, а также аттестацией информационных систем.
Разработка продукции проводится в центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. На производствах компании в Шуе и Твери выпускается более 2,5 млн высокотехнологичных устройств в год, указано на сайте «Аквариуса». Информация о текущих финансовых показателях и структуре акционеров сейчас скрыта.
По словам источника РБК на рынке электроники, до 2024 года «Аквариус» занимал примерно пятую долю рынка оборудования, включенного в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга (это оборудование может участвовать в госзаказах).
Всего в 2024 году российские производители серверов и систем хранения данных занимали около 70−75% рынка, поделилась вице-президент дистрибьютора IT-оборудования OCS Distribution Ольга Доровская. Что касается компьютеров и ноутбуков, в рознице доля отечественных вендоров составляет порядка 15%, а в корпоративном сегменте — до 65%.
Зачем нужна сделка
В 2023 году на фоне объявленных планов об IPO Алексей Калинин приводил оценку компании — восемь показателей EBITDA, или примерно в 80 млрд руб.
По словам руководителя спецпроектов RU-CENTER Алексея Замесова, если «Аквариусу» понадобились свободные средства, логично, что он привлек их именно в «Сбере» — в рамках подготовки к IPO структуры банка должны хорошо знать компанию. «Скорее всего, компания привлекла дополнительный капитал для решения текущих проблем с ликвидностью, а “Сбер” рассчитывает на выход из капитала через планируемое IPO, объем [приобретенного пакета] вполне подходящий», — рассуждает Замесов.
Руководитель Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев говорит, что сейчас «время альянсов сильных компаний, выстраивания экосистем и платформ». «Производство электроники требует огромных и долгосрочных финансовых вложений на оборудование для производства, закупку компонентов. Тут помощь “Сбера” “Аквариусу” придется очень кстати. С другой стороны — все бигтехи сейчас приобретают сборщиков IT-оборудования, разработчиков чипов, системных интеграторов, чтобы иметь максимально полный импортонезависимый стек технологий. То есть выгода будет взаимной», — рассуждает он.
Как говорил глава Сбербанка Герман Греф в начале осени, выступая на форуме «Микроэлектроника-2024», они владеют самым крупным парком вычислительных мощностей и являются крупнейшим потребителем микроэлектроники в стране. По его словам, в четырех дата-центрах «Сбера» размещено более 63 тыс. серверов различного назначения. Тогда же он отмечал, что микроэлектроника является «самой сложной технологией человечества», а производство чипов стало самой конкурентной сферой, поэтому вопрос финансирования отрасли — ключевой.
Кроме того, у «Сбера» есть большая потребность в российском оборудовании для выполнения требований указа президента для владельцев критической информационной инфраструктуры (сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных и ряда других компаний). По этим требованиям «Сбер» и другие владельцы подобной инфраструктуры должны до 2030 года перестать использовать на ней иностранное оборудование и софт, заменив их на российские аналоги.
За последние годы собеседники РБК на IT-рынке не раз рассказывали об интересе «Сбера» приобрести какого-либо крупного производителя оборудования. В начале этого года «Ведомости» писали, что «Сбер» занялся производством серверов собственного дизайна на архитектуре x86. Оборудование планировали использовать для внутренних нужд банка, оно адаптировано под работу в его дата-центрах.
Еще раньше, в 2019 году, «Сбер» создал SberDevices — производителя устройств для «умного» дома, телевизоров, медиаколонок и др. Но в начале 2023-го в банке заявили, что он вышел из капитала компании, хотя последняя осталась в экосистеме «Сбера».
По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, «Сбер» действует в логике крупнейших мировых цифровых компаний: Amazon, Google, Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией в России, а сама соцсеть заблокирована). «Все они очень много инвестируют в производство серверного оборудования, на основе которого строится их инфраструктура. “Сбер” делает то же самое, хочет контролировать не только данные, но и в большей мере оборудование, которое обрабатывает и хранит эти данные и от которого зависит эффективность экономики данных и безопасность», — объяснил Покровский.
По словам еще одного источника РБК на рынке электроники, у вендоров оборудования мало альтернатив: если они не пойдут навстречу подобному запросу своих крупнейших заказчиков, они рискуют потерять значительную долю на рынке.
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