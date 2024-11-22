Полетная зона: в РФ подготовили поправки о расширении «мокрого» лизинга самолетов

Ведомства подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма «мокрого» лизинга, то есть передаче самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами, на международные авиаперевозки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Россия уже законодательно разрешила использовать этот механизм с 1 сентября 2024 года, но пока только на внутренних линиях. Может ли РФ столкнуться с проблемами при использовании этого механизма за границей и повлияет ли нововведение на стоимость билетов, разбирались «Известия».
Нюансы применения
Российские авиакомпании могут столкнуться с проблемами при использовании этого механизма при полетах в недружественные страны, сказал «Известиям» почетный работник транспорта РФ, доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом ИГСУ Президентской академии Александр Бородин.
— Хотя формально и воздушное судно, и экипаж будут не российскими, но мы видим, как сегодня игнорируется международное законодательство, если оно касается России, — заметил эксперт.
На стоимость билетов, по его словам, «мокрый» лизинг повлияет незначительно.
— Цена авиабилета формируется из нескольких основных компонентов: тариф авиакомпании, налоги и сборы, комиссии. За I квартал 2024 года цены на авиабилеты выросли на 25% по сравнению с I кварталом прошлого года без всякого «мокрого» лизинга. Также влияет рост стоимости на топливо, а это 30−40% от стоимости перелета, — отметил эксперт.
Из имеющегося в России авиапарка провозные мощности, по его данным, задействованы практически полностью. Заполняемость кресел превысила 90%. Это значит, что предложение не успевает за спросом.
— Реализацию «мокрого» лизинга в РФ оценить сейчас сложно, еще очень мало практики, но мировой опыт вполне хороший, — считает Александр Бородин.
Мобильное пользование
«Мокрый» лизинг решает проблему увеличения количества полетов, а его основной особенностью является передача воздушного судна в аренду с экипажем, техобслуживанием и страхованием, пояснила профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления Президентской академии Екатерина Авдеева.
— До недавнего времени «мокрый» лизинг не рассматривался законодательством РФ. 8 августа 2024 года президентом РФ был подписан ряд поправок в Воздушный кодекс, касающихся этого вида лизинга, которые вступили в силу с 1 сентября 2024 года, — напомнила «Известиям» эксперт. — Это позволит более мобильно использовать парк самолетов, особенно в периоды сезонных колебаний спроса. Обеспечение летной готовности воздушного судна относится к компетенции арендодателей, но сертификаты эксплуатантов должны быть у обеих сторон.
По ее словам, одним из положительных моментов использования этого инструмента в авиаперевозках — обеспечение стабильности и сохранения парка воздушных судов, а также рабочих мест авиакомпаний.
— Лизингополучатели смогут своевременно восполнять дефицит парка судов, что обеспечит им увеличение пассажиропотока. Для лизингодателя достоинством использования данного инструмента является перенос на лизингополучателя основных расходов по обслуживанию транспортных средств, — отметила Екатерина Авдеева.
Ограниченность рынка
Расширение механизма «мокрого» лизинга на международные авиаперевозки позволит улучшить технические возможности авиации и снизить логистическую перегруженность временных коридоров. Подобное нововведение особенно актуально для Дальнего Востока, где существуют определенные сложности, отметил депутат Госдумы РФ Борис Гладких.
— Сейчас наблюдается износ действующих бортов. Также используются менее вместительные и более медленные агрегаты. Что с учетом стоимости страховки, оплаты работы персонала и топлива не только удорожает стоимость полета для пассажира, но и значительно увеличивает продолжительность рейса, — сказал «Известиям» политик.
Поправки в Воздушный кодекс — интересное решение, например, для «Аэрофлота» с точки зрения пополнения своего авиапарка. Однако возможности «мокрого» лизинга ограничены емкостью доступных бортов на рынке. Речь в первую очередь идет о широкофюзеляжных и среднефюзеляжных самолетах, которые выгодны авиакомпаниям, поскольку могут напрямую летать на Дальний Восток.
— В свете указа президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», введения поддержки жилищного кредитования и распределения гектаров земли на рейсы подобного авиасообщения уже существуют «плоские» тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, — заявил депутат. — Мы продолжаем развивать и поддерживать отечественный сектор авиасообщения с целью его общего развития и укрепления.
Однако, по его словам, стоит учитывать общую геополитическую обстановку в мире, которая напрямую отражается на стоимости расходников для авиаперевозчиков.
Первое применение
В начале ноября стало известно о первой в России возможной сделке с «мокрым» лизингом. По данным СМИ, бывший чартерный перевозчик iFly обсудил с «Аэрофлотом» передачу своего авиапарка в «мокрый» лизинг. Речь идет о трех дальнемагистральных Airbus A330, возраст которых составляет 13−16 лет. Они находятся в двойной регистрации, поскольку до сих пор принадлежат американской Air Lease Corporation.
В 2023 году их оценивали в 8−10 млрд рублей. Тогда iFly рассматривал возможность выкупа этих самолетов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Авиаперевозчик смог согласовать условия сделки с иностранными страхователями и владельцами, однако добиться финансирования не получилось.
Передача трех Аirbus А330 в «мокрый» лизинг «Аэрофлоту» может приблизить их переоформление в российскую собственность. В результате новым собственником, вероятно, выступит подведомственная Росавиации «НЛК-Финанс».
Ранее в экспертном сообществе отмечали, что снизить риски дефицита авиапарка в РФ в условиях санкций и сдвига поставок отечественных самолетов могло бы создание или привлечение существующей госструктуры для закупок иностранной авиатехники. Вместе с тем наихудшим способом решить эту проблему главный эксперт ГосНИИ ГА Федор Борисов назвал обсуждаемое властями предоставление права иностранным авиакомпаниям совершать каботажные перевозки по РФ (сейчас внутри страны могут летать только российские компании).
«Известия» направили запрос в Минтранс, но на момент публикации ответ получен не был.