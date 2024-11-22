Полетная зона: в РФ подготовили поправки о расширении «мокрого» лизинга самолетов

Ведомства подготовили поправки в Воздушный кодекс о расширении механизма «мокрого» лизинга, то есть передаче самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами, на международные авиаперевозки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. Россия уже законодательно разрешила использовать этот механизм с 1 сентября 2024 года, но пока только на внутренних линиях. Может ли РФ столкнуться с проблемами при использовании этого механизма за границей и повлияет ли нововведение на стоимость билетов, разбирались «Известия».